「左手重砲」林俊易 西班牙羽球大師賽輕鬆晉16強

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（中央社記者黎建忠台北28日電）台灣「左手重砲」林俊易今天在超級300的西班牙羽球大師賽，以21比17、21比18擊敗中國的雷蘭曦，順利挺進16強。

前一場剛拿下瑞士公開賽冠軍的林俊易，本週世界排名上升到第19名，他接著轉戰西班牙羽球大師賽，首輪面對世界排名第33的雷蘭曦，雙方賽前交手過3次，林俊易以2勝1敗佔上風。

今天雙方再度交手，首局雙方都打得相當膠著，不過林俊易在11比15落後下，回敬一波10比2攻勢直接打趴對手，如願搶下首局勝利。

第2局打出氣勢的林俊易，再度靠著招牌的殺球讓對手防不勝防，開賽就打出一波9比2的攻勢佔優勢，隨後始終保持著大幅度的領先，儘管比賽尾聲被對手追近至19比17，但還是順利收下第2局及比賽勝利。

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晉級16強的林俊易，對手將是馬來西亞球員梁峻豪；根據男單籤表，若無意外，林俊易很可能在8強時再度對決「台灣一哥」周天成，2人在瑞士羽球賽決賽碰頭，當時林俊易獲勝封王。

台灣男單另一好手「羽球王子」王子維，則是在首輪以21比11、21比12輕取從資格賽打上來的印度選手曼朱納特（Mithun Manjunath），16強將對上的同樣是從資格賽晉級會內賽的日本球員高橋洸士。（編輯：李亨山）1130328