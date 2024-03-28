全國青年盃健力賽 公東高工7金1銀3項破全國紀錄

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）台東縣私立公東高工指出，學生參加民國113年全國青年盃健力錦標賽，一舉奪得7金1銀。更讓師生振奮的是隊伍中有2名選手合力打破3項全國紀錄，為校隊譜寫光輝一頁。

台東縣私立公東高級工業職業學校今天發布新聞稿表示，這次比賽獲得佳績不僅令學校師生振奮，更讓整個校園充滿歡樂氛圍。選手的努力及毅力得到充分肯定，選手平日默默奮鬥與刻苦訓練終於迎得最絢爛時刻。

公東高工表示，就讀建築科3年級的古心薇成績最亮麗，她參加高女組84+公斤級賽事，在蹲舉、臥舉、硬舉及3項總和不但榮獲4面金牌，並在蹲舉項目以260.5公斤打破全國紀錄；其次是餐飲科2年級的顏邵葵除了拿到蹲舉、臥舉雙金，也打破全國紀錄。

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至於其他選手，公東高工指出，也有搶眼表現，且大多有突破自我的成績，胡俊雄教練甚為滿意，以子弟兵成就為榮，因為平時日復一日訓練，才能用恆心練就強大體能與爆發力，足以成為其他同學的楷模。

校長李恭榮表示，古心薇、邱子恩及顏邵葵3名選手上個月獲選為亞洲盃健力錦標賽國手資格，將於5月間赴香港參加比賽；還要投入更多心力，備戰7月間在南非舉行的亞太盃健力錦標賽。（編輯：戴光育）1130328