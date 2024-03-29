更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交
娛樂

鐵達尼號電影蘿絲救命門板 2300萬拍賣高價成交

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA老鷹莫瑞準絕殺敬偶像 塞爾提克最後1擊超糗

2024/3/29 13:50（3/29 13:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職籃NBA老鷹後衛莫瑞29日在主場迎戰塞爾提克，率隊以123比122獲勝。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
美國職籃NBA老鷹後衛莫瑞29日在主場迎戰塞爾提克，率隊以123比122獲勝。（圖取自twitter.com/ATLHawks）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北29日電）美國職籃NBA老鷹後衛莫瑞今天在主場迎戰塞爾提克，靠著延長賽終了前0.1秒的準絕殺致敬偶像布萊恩，並率隊以123比122獲勝，握有最後1擊的綠衫軍則是在搞笑中收場。

亞特蘭大老鷹後衛莫瑞（Dejounte Murray）全場攻下生涯新高的44分，包括延長賽終了前0.1秒的中距離跳投準絕殺，率領老鷹在4天內第2度擊敗聯盟龍頭波士頓塞爾提克。

老鷹和塞爾提克4天前才剛交手過，那場比賽塞爾提克一度領先達30分，但最後遭到逆轉落敗。

莫瑞賽後接受轉播單位訪問時提到，「這是NBA對吧？他們是聯盟最佳的隊伍，但我們全場都打出很有競爭力的比賽。」

莫瑞全場出手44次投進18球，儘管命中率勉強突破4成，但單場出手44次已是NBA過去20年來的第8次、第3人。

從2002到2024年，NBA共出現過8次單場個人出手超過44次，其中已故球星布萊恩（Kobe Bryant）占了6次、衛斯布魯克（Russell Westbrook）和今天的莫瑞各1次。

莫瑞說：「我仍然覺得自己打得很糟糕，我其實不想出手這麼多次，但我知道Kobe仍會為我感到驕傲。」27歲的莫瑞，過去曾多次表示布萊恩是他從小到大的偶像。

握有最後1擊的塞爾提克，在剩下0.1秒時由懷特（Derrick White）從邊線界外區發球，由於NBA規定要有完整的投籃動作出手至少需要0.3秒，因此懷特只能將球拋到籃框附近，讓隊友直接在空中點進拚逆轉。

沒想到懷特「太神準」，他從界外區往籃框附近發球，結果球直接應聲破網，依規定違例，球權換到老鷹手上才結束這場比賽。（編輯：管中維）1130329

NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
NBA馬刺退役球星帕克4/26來台 期待見年輕球員
172.30.142.236