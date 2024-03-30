更多編輯台推薦新聞：
米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌
生活

米酵菌酸攻擊細胞粒線體致死率高 留意這些事免恐慌

米酵菌酸1895年印尼發現 椰子發酵餅毒死萬人1962年禁產
國際

米酵菌酸1895年印尼發現 椰子發酵餅毒死萬人1962年禁產

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看
生活

紅球計畫3/29起連10天現身台南 追球路線一次看

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道
生活

食物中毒怎麼辦？常見症狀、預防方式你必須知道

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中央社百年風華攝影暨文物展今開展 典藏新聞照片見證歷史
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

紐約大都會開幕戰吞敗 老闆對陣容信心不減

2024/3/30 07:59（3/30 08:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國職棒大聯盟紐約大都會29日打開幕戰，全場僅敲一支安打，1比3不敵密爾瓦基釀酒人。圖為開賽雙方列隊。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月30日
美國職棒大聯盟紐約大都會29日打開幕戰，全場僅敲一支安打，1比3不敵密爾瓦基釀酒人。圖為開賽雙方列隊。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美國職棒大聯盟紐約大都會開幕戰卡彈，全場僅敲一支安打，1比3不敵密爾瓦基釀酒人。大都會上季戰績欠佳，老闆柯恩對微調後的陣容深具信心，認為有實力闖進季後賽。

此役因雨延後一天開打，馬爾特（Starling Marte）2局下揮出陽春砲，是大都會全場唯一安打。釀酒人主將葉力奇（Christian Yelich）4局上開轟扳平比數，5局上康崔拉斯（William Contreras）揮高飛犧牲打超前，7局上喬里奧（Jackson Chourio）擊出內野滾地球送回三壘跑者，追加保險分。

釀酒人先發投手裴拉塔（Freddy Peralta）主投6局，送出8次三振，與3名後援投手聯手封鎖大都會打線。

大都會總教練孟多薩（Carlos Mendoza）帶兵首戰吃敗仗，賽後坦言敗戰關鍵是裴拉塔狀態極佳，大都會打者雖有強勁擊球，但容易追打壞球，以致攻勢受阻。

這場比賽8局上出現板凳清空插曲。釀酒人跑者霍斯金斯（Rhys Hoskins）欲破壞雙殺守備，進壘時釘鞋鏟到大都會二壘手麥尼爾（Jeff McNeil）右腳踝，兩人一言不合，雙方球員隨即衝上場對峙，所幸未爆發嚴重肢體衝突。

孟多薩說，霍斯金斯晚滑壘，但有抓住壘包，沒有違規。麥尼爾與霍斯金斯曾有過節，肢體碰撞後情緒才如此激動。

大都會上季團隊薪資創大聯盟歷史紀錄，勝率卻不到5成，球迷大失所望。賽季結束後球團高層換血，陣容微調，本季開幕前簽下去年33轟的馬蒂內茲（J.D. Martinez），但王牌投手千賀滉大春訓期間右肩受傷，開季待在傷兵名單，可能5月才會歸隊。

柯恩（Steve Cohen）在賽前記者會說，大聯盟每季要打162場比賽，有如馬拉松，而非短跑。他認為大都會加強守備與牛棚深度後，有實力爭取季後賽席位，現有陣容若沒有闖進季後賽，他會「很失望」。

大都會上季輪值擁有準名人堂強投魏蘭德（Justin Verlander）、薛哲（Max Scherzer），卻打出難堪的一季，柯恩認為不是壓力問題，純粹是球員表現欠佳。

他說：「不管怎樣，你都會遇到好賽季、壞賽季，很難預測。所以我懷抱希望，認為現有陣容很優秀，運動能力極佳。我們拭目以待。」

柯恩去年10月延攬前釀酒人總管史特恩斯（David Stearns）擔任棒球事務總裁。生於紐約的史特恩斯從小就支持大都會，大學畢業後曾在大都會任職，投效釀酒人後大放光芒，成為大聯盟最搶手總管之一。巧合的是，史特恩斯回鍋開季首戰就是面對老東家。

史特恩斯賽前受訪時說：「我不確定面對釀酒人是否影響情緒。今天很令人興奮，開幕日一向令人興奮，是適合深思棒球、展望前景的一天。我一向很享受開幕日，首次以這個身分率隊迎接新賽季，確實別具意義。」（編輯：陳惠珍）1130330

美國職棒大聯盟紐約大都會老闆柯恩（Steve Cohen）29日說，加強守備與牛棚深度後，大都會本季若沒有闖進季後賽，他會「很失望」。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月30日
美國職棒大聯盟紐約大都會老闆柯恩（Steve Cohen）29日說，加強守備與牛棚深度後，大都會本季若沒有闖進季後賽，他會「很失望」。中央社記者尹俊傑紐約攝 113年3月30日
#大都會
#紐約大都會
#孟多薩
#柯恩
#美國職棒
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台灣投手鄧愷威升上大聯盟 巨人教士之戰待命
172.30.142.196