龍隊洋投銳歐牛棚出發 鋼龍落枕導致神經問題

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中職35年今天在台北大巨蛋開打，味全龍總教練葉君璋表示，洋投銳歐會先從牛棚出發，以觀察狀況，不過鋼龍因為落枕有神經問題，為了避免更嚴重，會先確認身體狀態。

龍隊的開季一軍名單中洋投僅銳歐（Rio Gomez）1人，葉君璋表示，銳歐會先從牛棚起步，至少前7場比賽都會擔任後援投手，「因為我們對他還沒有很了解，過去他應該是中繼的出場數比較多，想說先從中繼讓他適應，之後再看他的狀況下去安排」。

葉君璋指出，進入下星期之後就會帶3個洋投，包括銳歐、伍鐸（Bryan Woodall）、艾璞樂（Tyler Eppler），不過鋼龍（Drew Gagnon）狀況還不確定。

葉君璋指出，鋼龍在近期有落枕狀況，導致有點壓迫到神經，「之前他從斗六上來都會有這種狀況，只是不會那麼嚴重，已經有讓他去檢查了，其實是可以投，只是有問題投了之後如果更嚴重，就更麻煩了，所以就先確認好他的狀況」。

明天龍隊將繼續在台北大巨蛋擔任主場，與中信兄弟隊交手，龍隊推出王維中先發，對上中信兄弟的先發洋投猛登（Daniel Joseph Mengden）。（編輯：管中維）1130330