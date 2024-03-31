三分球手感及時回溫 阿拉巴馬大學首闖NCAA最終4強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）今天三分球前13投有12球落空的阿拉巴馬大學，靠著西爾斯整場比賽飆進7記三分彈、全隊共命中16個三分球的情況下，89比82擊敗克勒姆森大學，隊史首度打進NCAA男籃「最終4強」。

阿拉巴馬大學（University of Alabama）前一戰爆冷擊敗頭號種子、全美大學體育聯盟（NCAA）一級男子籃球錦標賽傳統強隊北卡羅來納大學（University of North Carolina），打進「菁英8強」（Elite Eight），今天再獲勝闖進「最終4強」（Final Four），接下來將於4月6日在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）對上康乃狄克大學（University of Connecticut）。

衛冕者康乃狄克大學今天77比52輕鬆擊敗伊利諾大學（University of Illinois），同樣晉級最終4強。

阿拉巴馬大學今天三分球前13投僅中1球，但手感及時回溫，之後的23次出手命中15球，成為贏球關鍵。

西爾斯（Mark Sears）此役單場投進7顆三分球，只差一球就追平生涯紀錄，最終轟下全場最高23分。大一菜鳥史蒂文生（Jarin Stevenson）從板凳出發，砍進生涯最多的單場5個三分球，為阿拉巴馬大學貢獻了19分。普林格爾（Nick Pringle ）有16分、11籃板的「雙十」表現。

阿拉巴馬大學總教練歐茨（Nate Oats）說：「這些傢伙太令人難以置信了，每場比賽我們都有不同的人跳出來（當英雄）。」

也想力拚隊史首度進軍「最終4強」的克勒姆森大學（Clemson University），陣中的吉拉德三世（Joseph Girard III）攻下全隊最高19分，薛菲林（Ian Schieffelin）有18分、11籃板的「雙十」成績。

阿拉巴馬大學下半場轟進10記三分彈將比分拉開，最終7分之多戰勝克勒姆森大學。

西爾斯說：「我渴望那些關鍵的時刻，這就是『三月瘋』（March Madness）的意義。小時候，你會想經歷這些時刻，而我覺得夢想好像在今天實現了，絕對是的。」

吉拉德三世說：「他們的三分球攻勢來得很快，而且感覺永遠不會失手。」

克勒姆森大學總教練布朗奈爾（Brad Brownell）說：「好球啊，投籃表現十分出色，他們下半場打得很好，且不知道什麼原因，我們很難守住他們。」

克勒姆森大學在比賽開打後，靠著一波16比4的猛攻，一度以26比13領先達兩位數。

但阿拉巴馬大學回敬了一波22比6的攻勢，在上半場取得35比32的領先。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1130331