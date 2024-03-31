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台灣男籃找歸化球員 麥卡洛有意願

2024/3/31 21:26（3/31 21:47 更新）
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PLG福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛（前右）表達自己有意願被列入台灣男籃歸化球員。（中央社檔案照片）
PLG福爾摩沙夢想家洋將麥卡洛（前右）表達自己有意願被列入台灣男籃歸化球員。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯新北31日電）在PLG新竹御頂攻城獅洋將狄帝、福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克被列入台灣男籃歸化球員可能人選後，夢想家的麥卡洛今天也表達有意願，若能與吉爾貝克一同披上台灣隊戰袍，將感到很榮幸。

身高206公分的麥卡洛（Chris McCullough），過去曾參加2015年美國職籃NBA選秀會，在首輪第29順位被布魯克林籃網選中，還曾加入華盛頓巫師，在NBA留下59場出賽紀錄。

麥卡洛2021年來台打球，先後效力於新北國王、夢想家，今天在對戰前東家國王一役，更是攻下27分，率領夢想家以108比105獲勝。

中華民國籃球協會近來期盼能在戴維斯（Quincy Davis）、阿提諾（William Artino）之後，找到台灣男籃新歸化球員，而麥卡洛今天表達有意願，他接受媒體聯訪時表示：「有人跟我說，我的名字也有在台灣隊的歸化名單中被提到，如果能跟吉爾貝克（Brandon Gilbeck）一起披上台灣隊戰袍，我將感到非常榮幸。」

台灣男籃新歸化球員人選，近來除了攻城獅洋將狄帝（Deyonta Davis）、夢想家洋將吉爾貝克被點名外，政治大學外籍生莫巴耶以及夢想家洋將麥卡洛也相繼表達歸化意願，但台灣男籃今年11月前能否有新歸化球員，還得先視國籍法關於放寬外國高級專業人才申請歸化居留年限修法進度而定。（編輯：謝雅竹）1130331

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