率領國王開季4連勝 林書豪獲選東超最佳陣容

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（中央社記者黎建忠台北3日電）已落幕的東超2023-24賽季，今天公布年度最佳5人陣容，其中效力於PLG新北國王的明星後衛林書豪順利入選，而奪得總冠軍的日本千葉噴射機有2人入選為最大贏家。

本季東亞超級聯賽（EASL）共有8支球隊參賽，原本台灣職籃P. LEAGUE+聯盟新北國王並未在參賽球隊當中，直到去年9月1日，原本的香港灣區翼龍籃球隊宣布解散球隊，才由新北國王補上這個缺口。

經過將近半年的賽季，由韓國的首爾SK騎士、安養正官庄赤紅火箭，以及日本千葉噴射機、台灣新北國王晉級4強；最終千葉噴射機奪冠、首爾SK騎士亞軍、安養正官庄赤紅火箭第3、新北國王第4。

林書豪從今年開始就陸續受到足底筋膜炎所苦，出賽並不穩定，就連東超最後也僅打了前5場比賽，最後3場都沒能出賽，包括4強和季軍戰，但依舊符合最佳陣容的「至少4場比賽」出賽的規定。

曾率領國王拿下東超開季4戰全勝的林書豪，平均繳出16.6分、5.8籃板、5.4次助攻的成績單，也順利入選年度最佳陣容。

率隊獲得總冠軍的千葉噴射機隊長富樫勇樹，在出賽的7場比賽平均貢獻19.6分、5.6次助攻，他和6戰平均繳出21.7分、15.3籃板的隊友穆尼（John Mooney）雙雙入選年度最佳陣容。

另外，首爾SK騎士的沃尼（Jameel Warney）成為今年東超賽季的頭號得分手，他以出戰6場比賽，平均繳出34.8分、13.2籃板入選年度最佳陣容；而最近入選韓國男籃國家隊的朴智勳，平均繳出12.4分、5籃板、5.3次助攻同樣入選，率領安養火箭拿下東超季軍。（編輯：張雅淨）1130403