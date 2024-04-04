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黃靖哲跑出超前2分砲 U18東岸聯盟東體白搶勝

2024/4/4 18:02（4/4 18:21 更新）
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2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續，地主台東體中白隊4日與花蓮體中交手打線發揮，東體白高一野手黃靖哲（圖）善用腳程優勢，跑出超前比數場內2分砲，助隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年4月4日
2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽持續，地主台東體中白隊4日與花蓮體中交手打線發揮，東體白高一野手黃靖哲（圖）善用腳程優勢，跑出超前比數場內2分砲，助隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝 113年4月4日
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽地主台東體中白隊今天與花蓮體中交手打線發揮，高一野手黃靖哲善用腳程優勢跑出超前比數場內2分砲，幫助球隊以10比8搶勝。

台東體中白隊今天與花蓮體中交手攻勢往來，兩隊前4局打完8比8僵持不下，5下台東體中白隊有攻勢，湯宇哲率先敲出安打，2人出局後黃靖哲打出深遠安打形成場內全壘打，2分砲幫助球隊超前比數、順利搶勝。

黃靖哲今天先發打2棒、守二壘，前3打席選到2次四壞保送，有1次盜壘成功、1分打點，5局跑出2分打點場內全壘打，單場貢獻3打點。他自評不是全壘打型選手，也知道自己角色重點是助攻。

黃靖哲腳程出色，今天的全壘打剛好打到守備縫隙，他也善用優勢幫助球隊，二壘守備能力不錯、敏捷性好。

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地主台東體中此次分3隊參賽，東體白隊目前戰績3勝1敗，在B組排名第2，分組排名第1為拿下4勝的高雄市A隊；分在A組的台東縣聯隊今天不敵新北市聯隊，戰績1勝3敗，A組目前新北市聯隊4勝排名第1，麥寮高中、高雄市B隊戰績皆為3勝1敗。

分在C組的台東體中紅隊今天以2比8不敵穀保家商，賽後戰績2勝2敗，C組排名第1為4勝的普門中學，穀保家商、善化聯隊戰績皆為3勝1敗。（編輯：張雅淨）1130404

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