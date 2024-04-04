鎖定巴黎奧運桌球混雙席次 林昀儒陳思羽退出資格賽

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（中央社記者陳容琛新北4日電）台灣「桌球一哥」林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽參加巴黎奧運混雙資格賽，只是世界排名高居第5的兩人，已在參賽安全名單內，加上後續賽程密集，因此決定退賽。

巴黎奧運桌球參賽規定，混雙僅16組參賽名額，今年5月7日當週混雙世界排名前5的組合將可直接取得奧運門票，每個國家僅限1組參賽。

中國在去年亞洲桌球錦標賽混雙奪冠，已提前取得資格，而中國另有兩組混雙世界排名前5的組合將被剔除，因此林昀儒與陳思羽取得奧運混雙入場券應不是問題。

近期表現亮眼的林昀儒，除在世界桌球團體錦標賽扛起一哥重任，與老將莊智淵、19歲小將高承睿攜手摘下平隊史紀錄的銅牌，日前又在世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站挺進男單4強，目前排名世界第6，有望再度踏上奧運殿堂。

林昀儒昨天受訪時透露，接下來的比賽非常多，每戰也都很重要，先專注把這些比賽打好。

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林昀儒原訂下週與搭檔陳思羽前往捷克參加巴黎奧運混雙資格賽，不料在國際桌球總會（ITTF）官網上，兩人籤表狀態卻顯示為WDN（退賽）。

台灣隊總教練吳文嘉接受中央社採訪時透露，暫居世界排名第5的林昀儒、陳思羽，基本上已取得奧運的參賽資格，加上兩人接下來還得參加澳門世界盃、WTT沙烏地阿拉伯大滿貫等賽事，因此決定放棄混雙資格賽。（編輯：龍柏安）1130404