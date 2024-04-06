高一捕手胡誠恩敲3安 U18東岸聯盟普門並列季軍

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（中央社記者謝靜雯台東6日電）U18東岸聯盟棒球賽4強普門中學以6比7不敵與高雄市A隊、並列季軍。普門高一捕手胡誠恩3安好表現，他的舅舅是味全龍隊野手邱辰，胡誠恩是具有打擊能力的捕手，偶像是甲斐拓也。

2024年U18東岸聯盟棒球賽4強普門中學與高雄市A隊交手，高雄市A隊以普門中學為主體加入高苑工商、三民高中球員組成聯隊，主要是備戰之後的玉山盃棒球賽，今天兩隊「類友誼賽」也打得精彩。

普門中學雖然多是低年級球員但是拚勁十足，高雄市A隊開賽1局下單局攻下7分，普門3局上追回3分，5局上再有攻勢串聯追回2分，但比賽後半段沒有多添分數吞敗。

普門高一捕手胡誠恩今天攻守有表現，3局敲出安打、4局也有安打推進，6局敲出二壘打，單場3安、手感不錯；教練葉欲新表示，胡誠恩前幾場比賽狀況不好，今天調整有到位。

胡誠恩是普門鋁棒組的主戰捕手，打擊能力不錯蹲捕還需要磨練，葉欲新表示，胡誠恩算是很有想法的捕手、接球不錯。

胡誠恩自評比賽前但半段狀況不好，主要是太急著想要打好，從少棒就開始擔任捕手，也喜歡捕手的位置，喜歡在場上領導的感覺。

胡誠恩的舅舅的中職味全龍隊野手邱辰，他表示有遇到低潮時也都會請教舅舅，至於偶像則是日籍好手甲斐拓也，覺得他的臂力和接球都不錯，也會看甲斐拓也比賽影片學習。（編輯：陳政偉）1130406