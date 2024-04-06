徐若熙遭林安可敲陽春全壘打 生涯首度挨轟

（中央社記者楊啟芳台北6日電）中職味全龍隊今天推出王牌投手徐若熙在天母棒球場先發，不過在2局上被統一獅隊林安可轟出陽春砲，為生涯首度被敲全壘打，中斷他初登板以來、跨季連102.1局沒有挨轟紀錄。

徐若熙在今天以前，跨季連續101.1局沒有被敲全壘打，職棒生涯還沒被轟過。賽前獅隊總教練林岳平也直呼，「從他（徐若熙）手中要擠出1支安打都難，因為他控球好、失投球機率不高，因此即使失投球出現了，打者也很難掌握。」

徐若熙今天在1局上連飆出3次三振，最快球速來到155公里；不過2局上1出局之後，被林安可敲出中間方向陽春全壘打，是徐若熙生涯「首挨轟」，中斷跨季連102.1局沒有被全壘打紀錄。關於連續紀錄的認定，根據中職紀錄特別規則，某局中一旦出現全壘打，則單局所有出局數不計入。

此外，獅隊本季恢復敲全壘打後回休息室跳舞的「開轟舞」傳統，自認舞技不佳的林安可也不例外，第2局開轟後大跳目前最紅的台鋼雄鷹葉保弟應援曲。（編輯：陳政偉）1130406