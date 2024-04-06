台灣射擊國手赴法移訓 當地市長關心台灣地震災情

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（中央社記者陳容琛台北6日電）台灣巴黎奧運射擊國手楊昆弼、林怡君近期赴法國移地訓練，當地城市蒙魯生（Montlucon）市長拉波特今天除了接待兩人外，也相當關心台灣地震後的狀況。

為了備戰巴黎奧運，並提前適應法國的氣候、飲食及交通等狀況，已取得參賽資格的不定向飛靶好手楊昆弼、林怡君等人，近期飛往蒙魯生的屈安賽內（Quinssaines）移地訓練，並與當地的射擊隊進行交流，今天更接受蒙魯生市長拉波特（Frederic Laporte）的接見。

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中華民國射擊協會理事長陳士魁接受中央社採訪時表示，拉波特不僅歡迎台灣射擊選手到來，也相當關心台灣地震的狀況，「他應該有從外電報導聽到我們地震的消息，除了感謝他的關心之外，也告訴他目前正在全力搜救中，相信一切很快就能控制住。」

目前已取得7席巴黎奧運參賽門票的台灣射擊代表隊，今晚將搭機前往巴西參加步槍和手槍最終奧運資格賽，在女子25公尺手槍已取得滿額門票情況下，余艾玟、陳俞如將爭取另1張10公尺空氣手槍入場券，而呂紹全、林穎欣則分頭力拚空氣步槍的參賽資格，尋求連2屆登上奧運殿堂。（編輯：龍柏安）1130406