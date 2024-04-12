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林安可再見滿貫砲獅勝雄鷹 兄弟也與龍隊說再見

2024/4/12 23:08（4/12 23:26 更新）
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中華職棒統一獅隊12日例行賽雖在9局上被追平比數，不過9局下攻占滿壘時，林安可（後中）轟出再見滿貫砲，為中職史上第11支，助隊以9比5擊敗台鋼雄鷹隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月12日
中華職棒統一獅隊12日例行賽雖在9局上被追平比數，不過9局下攻占滿壘時，林安可（後中）轟出再見滿貫砲，為中職史上第11支，助隊以9比5擊敗台鋼雄鷹隊。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年4月12日
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職業棒球大聯盟今天3地開打，其中2場再見比賽，獅隊林安可9局下轟出史上第11支再見滿貫砲，獅隊以9比5擊敗台鋼雄鷹隊；中信兄弟隊靠岳東華敲再見安打，以3比2勝龍隊。

統一7-ELEVEn獅隊晚間在台南棒球場1局下就展開攻勢，林佳緯選到保送後，靠隊友推進、陳鏞基敲安打，率先攻下1分；雄鷹4局上靠張肇元開轟，一度追平比數，但下個半局陳鏞基也轟出陽春砲，以2比1再度要回領先。

獅隊5局下二、三壘有人時，陳鏞基再敲安打，帶有2分打點；雄鷹8局上反攻，魔鷹（Steven Moya Mercedes）、王博玄敲安打後，投手劉予承發生暴投奉送1分，張肇元再敲安打得1分，雄鷹僅剩1分落後。

獅隊8局下也得1分，魔鷹9局上從陳韻文手中轟出2分砲，追平戰局，但9局下獅隊攻占滿壘時，林安可從雷公（Reymin Yojairo Guduan Garcia）手中轟出再見滿貫砲，終場獅隊以9比5奪勝。

獲單場最有價值球員（MVP）的40歲老將陳鏞基攻守俱佳，4打數敲出4支安打，其中1支為全壘打，包辦4分打點；守備方面，8局上策動一次關鍵雙殺。

另一地味全龍隊拿莫．伊漾在洲際棒球場2局上從艾士特（Eric Stout）手中轟出2分砲，但2局下兄弟江坤宇選到保送後，王政順敲出二壘安打，岳政華再敲安打送回2分，追平比數。

雙方鏖戰到第9局還是平手，9局下陳子豪選到保送後，代跑的林書逸盜上二壘，岳東華敲出再見二壘安打，兄弟以3比2擊退龍隊。（編輯：李明宗）1130412

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