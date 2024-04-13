T1黃聰翰投進大巨蛋籃球賽第1球 教練：人選抽籤決定

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（中央社記者黎建忠台北13日電）T1聯盟今天首度進軍台北大巨蛋，交戰球隊之一的台北戰神射手黃聰翰在戰術設計下投進大巨蛋籃球賽史上第1球，賽後戰神教練許皓程透露，人選其實是賽前抽籤抽出來的。

許皓程在賽後接受媒體聯訪時透露，昨天練球大家狀況都不錯，「所以我們就決定用抽籤的方式來決定第1波進攻人選，剛好抽出來是3號（位置），所以就設計戰術給黃聰翰。」

儘管黃聰翰投進大巨蛋的第1球，但他最終全場8投中1，打了35分鐘僅拿下4分，讓他感嘆說：「如果可以，我寧可投進後面的那7球，畢竟幫助球隊獲勝才是重點。」

黃聰翰表示，雖然第1波戰術設計給他，但其實真沒想太多，就盡量把握住那一球，「這種感覺很複雜，雖然歷史留名，不過自己手感真的很差，沒能幫助到球隊獲勝。」

在廣闊的大巨蛋裡打籃球，對射手來說都是挑戰，黃聰翰提到，練球時都在努力抓空間感，開打後也會比較興奮，「所以打起來也跟平常不太一樣，希望明天的比賽可以找回手感。」（編輯：龍柏安）1130413