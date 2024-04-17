林昀儒橫掃日本新星松島輝空 晉桌球世界盃16強

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣桌球一哥林昀儒今晚桌球世界盃分組賽第2戰，迎戰日本新星松島輝空，他以4比0橫掃對手獲勝，以總勝局數7局、搶下分組第1，挺進16強賽。

在澳門舉行桌球世界盃今年第1階段分組採「4局制」的全新賽制，須打滿4局，而每組3名選手進行單循環後，依據勝局數決定名次，分組第1挺進16強。

世界排名第6的林昀儒首戰以3比1擊敗葡萄牙選手傑拉多（Joao Geraldo），同組的16歲日本新星松島輝空面對傑拉多則是連拿4局，因此今天林昀儒對決松島輝空一役，至少得拿3局才有機會晉級。

林昀儒、松島輝空過去唯一1次交手是在今年1月世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈球星挑戰賽，當時兩人激戰5局，由林昀儒驚險勝出。

林昀儒今天浪費開局4比0領先優勢，被對手以9比7超前，所幸林昀儒成功扭轉局面，以13比11先聲奪人。

次局開始林昀儒逐漸掌控比賽節奏，以11比5、11比4連拿兩局，不僅提前拿下勝利，也鎖定晉級門票。

第4局已無關大局，林昀儒在度過開局0比3亂流後，以11比9迎接勝利，而他也是繼稍早女單好手鄭怡靜後，第2名闖進世界盃16強賽的台灣選手。

另一場女單賽事，陳思羽首戰以局數1比3輸給香港選手朱成竹後，今天以0比4遭中國球后孫穎莎橫掃，無緣晉級。（編輯：龍柏安）1130417