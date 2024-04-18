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桌球世界盃鄭怡靜逆轉擊敗韓國闖進8強 林昀儒16強止步[影]

2024/4/18 16:03（4/18 16:26 更新）
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台灣桌球選手鄭怡靜。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣一哥林昀儒今天在桌球世界盃男單16強賽出戰韓國選手張禹珍，在先搶下2局後連丟4局，以2比4落敗，鄭怡靜則以4比1逆轉擊敗韓國選手朱芊曦，闖進女單8強。

在澳門舉行的世界盃桌球賽，林昀儒分組賽首戰以3比1擊敗葡萄牙選手傑拉多（Joao Geraldo）後，第2戰以4比0橫掃16歲日本新星松島輝空，以分組第1、闖進7局4勝制的16強賽。

世界排名第6的林昀儒16強賽碰上排名第12的韓國選手張禹珍，雙方過去3度過招，林昀儒取得2勝，包括今年3月世界桌球職業大聯盟（WTT）仁川冠軍賽以3比1勝出。

林昀儒首局費了一番功夫，才以13比11拿下，次局以11比5再下一城，第3局陷入苦戰，儘管兩度化解對手局點，仍無功而返，以12比14讓出，也讓林昀儒氣勢受到影響，後續3局各以5比11、6比11、5比11落敗，無緣晉級。

女單部分，世界排名第11的鄭怡靜16強賽初次與韓國選手朱芊曦交手，在丟掉首局後，連追4局，最終以6比11、11比8、13比11、11比5、11比8逆轉勝。

鄭怡靜闖進8強賽後，將碰上中國球后孫穎莎與陳幸同之間的贏家。（編輯：管中維）1130418

鄭怡靜出賽畫面從1小時21分20秒開始。影片來源：ITTFWorld
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