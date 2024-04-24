為花蓮送暖 日本J1足球隊磐田喜悅募款

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（中央社記者陳容琛台北24日電）花蓮0403大地震引發外界關注，日本J1（甲組職業足球聯賽）球隊磐田喜悅日前主動發起募捐，為花蓮災區募得48萬175日圓（約新台幣10萬元）善款。

日本J1職業球隊磐田喜悅（Júbilo Iwata）一直是中華民國足球協會的長期合作夥伴，母企業山葉（YAMAHA）在台灣每年舉辦YAMAHA盃足球錦標賽，推廣足球運動，所在城市濱松市更是台北市的姊妹城市，跟台灣的關係相當密切。

因此聽聞0403大地震造成花蓮不少災情的消息時，磐田喜悅社長浜浦幸光立刻在第一時間表達關心，並與中華足協聯繫，主動發起募捐，而且在4月13日主場迎戰名古屋鯨魚的賽事時舉辦募款活動，派出磐田喜悅U-13 WEST的小球員、濱松市的吉祥物「出世大名家康」及「出世法師直虎」。

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在超過1萬3000名熱情球迷進場支持下，磐田喜悅一共為花蓮募得48萬175日圓的善款，相關款項已經透過中華足協捐贈花蓮縣政府指定賑災專戶，而且手續費皆由中華足協主動吸收，期盼日本友人的愛心能夠全數抵達花蓮災區。

中華足協透過新聞稿表示，感謝磐田喜悅、磐田喜悅U-13WEST及當天進場1萬3135名球迷朋友的大力支持與協助，也希望花蓮早日完成重建，擺脫強震的影響恢復正常生活。（編輯：李亨山）1130424