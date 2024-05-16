塞爾蒂克淘汰騎士 率先搶下東區冠軍賽門票[影]

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（中央社波士頓15日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在各方看好的情況下，於系列賽第5戰以113比98淘汰主將缺陣的克里夫蘭騎士，率先搶下東區冠軍賽門票，也成為今年首支殺進分區決賽的隊伍。

NBA東區季後賽第2輪，全聯盟例行賽戰績最佳的塞爾蒂克隊在主場迎戰傷兵纍纍的騎士，騎士主將密契爾（Donovan Mitchell）因傷缺陣，上一役替補密契爾的勒佛特（Caris LeVert）則因左膝問題報銷，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也無法出戰，各界看好塞爾蒂克今天可順利晉級東區決賽，不過雙方第1節仍以28比28打成平手。

比賽進入第2節，塞爾蒂克的懷特（Derrick White）有所發揮，騎士則靠替補的莫里斯（Marcus Morris Sr.）提供火力，上半場最後4分鐘，騎士攻勢突然熄火，塞爾蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）連拿5分下，以58比52進入中場休息。

易籃再戰，塞爾蒂克相對完整的陣容給了騎士極大壓力，不過騎士中鋒莫布里（Evan Mobley）努力奮戰，單節13分的表現讓比分始終沒有拉得太遠；塞爾蒂克自第4節起多點齊射，一波攻勢將比數拉至101比87，騎士不得不喊出暫停。

儘管如此，塞爾蒂克仍靠著塔特姆與霍福德（AI Horford）掌握戰局，順利以113比98收下東區決賽門票。騎士的莫布里今天表現突出，拿下全場最高33分，但塞爾蒂克得分點多，先發全都有兩位數表現，表現最佳的塔特姆砍下25分，霍福德也有22分。

塞爾蒂克今天的勝利讓全隊在過去8年第6次闖進東區冠軍戰。不過就紀錄而言，全隊過去3年季後賽主場戰績為14勝14負，客場戰績則是18勝7負。

塞爾蒂克今年在東區冠軍戰很可能會遇上紐約尼克，尼克傷兵滿滿且主力球員出戰時間極長，此外，塞爾蒂克率先晉級代表將有更多休息時間，這對塞爾蒂克爭取東區冠軍都是極為有利之處。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1130516