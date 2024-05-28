林庭謙陷桃色糾紛 澄清對方懷孕逼墮胎是誤會

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）效力於CBA天津先行者的台灣好手林庭謙近日陷入桃色糾紛，傳出在中國另有第三者，他今天透過經紀公司發聲明致歉，坦承在感情方面處理不當，但澄清懷孕甚至逼迫墮胎一事，實屬誤會。

林庭謙是台灣籃壇知名教頭林正明之子，自金華國中畢業後，展開旅美生涯，他在2020年投入中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，在首輪第3順位被天津榮鋼先行者選中，成為選秀探花，上季結束後才剛與球隊續約3年。

24歲林庭謙去年威廉瓊斯盃籃球賽代表台灣藍隊出賽，同年杭州亞運披上台灣男籃戰袍，率隊拿下第4名，是備受期待的新生代球星。

近日有網友爆料，在台灣已有女友的林庭謙，在中國讓其他女性懷孕，甚至傳出逼迫對方墮胎。林庭謙今天透過經紀公司發布聲明致歉，坦承在感情上處理不當，用不成熟的方式結束前一段關係，導致對方受到傷害。

林庭謙強調，除了將深刻反省，未來面對感情，將更加誠實及謹慎對待。

針對網路傳言「逼迫墮胎」，林庭謙澄清，在與對方交往過程中，懷孕一事實屬誤會，並沒有外界傳言所謂墮胎，甚至是逼迫狀況，對方也希望藉此鄭重澄清。

林庭謙表示，很抱歉對家人及身邊最親近的人造成傷害，讓私事占用社會資源，也讓支持他的人失望，將會謹記這次教訓。

針對特定媒體捕風捉影的不實報導，經紀公司指出，希望有所節制並停止，將對此視情況採取法律行動。（編輯：張雅淨）1130528