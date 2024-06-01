玉山盃北市重整心情拚敗部 投打發揮勝苗栗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北1日電）玉山盃青棒賽台北市昨天延長賽不敵新北市隊，今天重整心情敗部與苗栗縣隊交手，台北市隊投打發揮，終場以8比0搶勝、敗部續命。

113年玉山盃青棒賽台北市隊昨天與新北市隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第8局台北市隊輸球，台北市隊總教練鍾陳慶國表示，昨天的比賽雖然可惜，但也一直鼓勵球員，不要因為一直想著昨天的失敗影響到接下來的比賽，目標拚到敗部冠軍、打入4強。

今天比賽前半段台北市隊還是打得比較悶，3局開始有攻勢，3局上靠著觸身球保送、失誤、高飛犧牲打先馳得點，4局上靠著保送、陳子恩三壘打再添1分，接著靠高飛犧牲打、接連安打攻勢串聯，單局攻下4分、拉開領先差距。

台北市隊5局上攻下2分、6局上再靠著安打、保送、失誤、滾地球再添1分保險分、順利搶下比賽勝利。

鍾陳慶國表示，有勉勵球員無論對手是誰不能輕敵，每場比賽要確實拿下，今天讓比較多球員輪替上場，也是希望可以把握機會讓球員調整一下。

台北市隊今天採投手車輪戰，總計動用6任投手，除了李庭毅中繼投2局外，其餘投手各投1局，鍾陳慶國表示，昨天比賽僅有2名投手出賽，今天投手車輪戰也讓投手群上場適應一下投手丘的感覺。（編輯：陳政偉）1130601