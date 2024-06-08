曾俊欣不敵瑞士黑馬 ATP挑戰賽奪亞軍

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣好手曾俊欣今天在普羅斯捷約夫男網挑戰賽男單冠軍賽，與瑞士小將金姆激戰3盤，奮力化解對手4個金牌點後無功而返，最終以2比6、6比3、2比6落敗，屈居亞軍，無緣連2週奪冠。

世界排名第253名的曾俊欣今年揮別低潮，先是在3月匈牙利舉行的挑戰賽男單摘冠，上週又在義大利維成薩挑戰賽登頂，收下個人本季單打第2座、生涯第5座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。

曾俊欣本週出征在捷克舉行的普羅斯捷約夫（Prostejov）挑戰賽，延續上週奪冠氣勢，前4戰1盤未失，包括在4強賽扳倒世界排名52名、塞爾維亞捷雷（Laslo Djere），連2週爭冠。

身高175公分的曾俊欣今天冠軍賽碰上198公分、瑞士小將金姆（Jerome Kym），對手來勢洶洶，從資格賽起連過6關，也是這次男單的大黑馬。

曾俊欣開賽遭遇亂流，發球局連續失守、連丟4局，以2比6丟掉首盤，次盤重新調整好節奏，率先破發，取得4比1領先，隨後以6比3扳回一城。

進入決勝盤後，曾俊欣再度搶先攻破對手發球局，可惜後續自己的發球局都未能保住，儘管盤末試圖反撲，化解4個冠軍點後，仍無力逆轉，最終以2比6落敗，屈居亞軍。（編輯：李亨山）1130608