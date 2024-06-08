本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
黃仁勳搭機離台結束15天「仁來瘋」 預告今年還會來
首頁 / 運動

曾俊欣不敵瑞士黑馬 ATP挑戰賽奪亞軍

2024/6/8 20:30（6/8 20:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣好手曾俊欣。（中央社檔案照片）
台灣好手曾俊欣。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣好手曾俊欣今天在普羅斯捷約夫男網挑戰賽男單冠軍賽，與瑞士小將金姆激戰3盤，奮力化解對手4個金牌點後無功而返，最終以2比6、6比3、2比6落敗，屈居亞軍，無緣連2週奪冠。

世界排名第253名的曾俊欣今年揮別低潮，先是在3月匈牙利舉行的挑戰賽男單摘冠，上週又在義大利維成薩挑戰賽登頂，收下個人本季單打第2座、生涯第5座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽冠軍。

曾俊欣本週出征在捷克舉行的普羅斯捷約夫（Prostejov）挑戰賽，延續上週奪冠氣勢，前4戰1盤未失，包括在4強賽扳倒世界排名52名、塞爾維亞捷雷（Laslo Djere），連2週爭冠。

身高175公分的曾俊欣今天冠軍賽碰上198公分、瑞士小將金姆（Jerome Kym），對手來勢洶洶，從資格賽起連過6關，也是這次男單的大黑馬。

曾俊欣開賽遭遇亂流，發球局連續失守、連丟4局，以2比6丟掉首盤，次盤重新調整好節奏，率先破發，取得4比1領先，隨後以6比3扳回一城。

進入決勝盤後，曾俊欣再度搶先攻破對手發球局，可惜後續自己的發球局都未能保住，儘管盤末試圖反撲，化解4個冠軍點後，仍無力逆轉，最終以2比6落敗，屈居亞軍。（編輯：李亨山）1130608

#瑞士
#曾俊欣
曾俊欣
ATP挑戰賽扳倒頭號種子 曾俊欣拚連2週奪冠3個月內男單第2冠 曾俊欣ATP挑戰賽封王
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.38
更多編輯台推薦新聞：