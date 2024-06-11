華南青少棒吳昊翔先發好投 北市再1勝晉4強

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（中央社記者謝靜雯桃園11日電）華南金控青少棒賽台北市隊今天與桃園市隊交手，台北市隊左投吳昊翔先發4.2局失1分好投壓制，曾乙喆2安3打點，率隊以4比2搶勝、再1勝取得4強門票。

113年華南金控盃全國青少棒賽台北市隊今天勝部與桃園市隊交手，台北市隊派出左投吳昊翔先發，吳昊翔開賽稍微有狀況，1人出局後被敲出內野安打、投出保送，但力守不失分，2局下讓桃園打者3上3下。

吳昊翔3局下2人出局後投出四壞保送，接著被饒又語、劉任右接連敲出安打失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

台北市隊前4局沒能拿下分數；5局上靠著觸身球保送、犧牲觸擊，馬佑嘉、曾乙喆安打送回2分、超前比數，周宇恩補上安打送回團隊第3分；7局上再靠著保送、失誤、犧牲觸擊、曾乙喆安打再添1分保險分。

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台北市隊先發投手吳昊翔今天用80球投4.2局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、3次四死球保送，失掉1分責失分，好投壓制奪下勝投；陳子康後援投2.1局被敲6支安打，投出2次三振，7局下多掉1分，但及時回穩、替球隊守住勝利。

曾乙喆單場4打數敲出2支安打，貢獻3分打點、打擊表現最亮眼。台北市隊搶勝、晉級B組勝部冠軍戰，下一戰將與台東縣隊交手，勝隊取得4強門票。（編輯：戴光育）1130611