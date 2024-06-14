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中職明星賽門票熱賣 兩場售出逾3萬張

2024/6/14 13:39
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中華職棒明星賽將於7月20、21日在台北大巨蛋舉行，座位規劃開放至大巨蛋4層，單場達2.85萬席，今天中午一開賣，2場次總銷量已經超過3萬張，限量白金特區已被秒殺。

中職明星賽今年首度在台北大巨蛋舉行，今天中午12時開放購票。中職今年與寶可夢合作，吸引球迷搶票，限量2場各168席的「白金特區」（新台幣3880元）開賣後立刻被秒殺。

中職表示，截至目前為止，2場次總銷售已突破3萬張。此外，明星賽「全台最大髮香區」今年再升級，兩天各60名啦啦隊女孩同場環形應援，還有中場知名歌手演出，內野熱區不到10分鐘即完售，僅剩未結帳零星票券釋出。

聯盟表示，感謝球迷們的熱情支持，今年應援特色特別採取「全場環形應援」的方式，所以全場同樂無死角。目前內野非熱區與外野票持續熱賣中，歡迎球迷朋友一起到ibon售票系統購票，參與今年最盛大明星賽夏日派對。（編輯：吳協昌）1130614

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