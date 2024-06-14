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歐國盃開打 地主德國盼擺脫近年戰績不佳陰霾 重返歐洲列強

2024/6/14 15:39（6/14 16:27 更新）
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德國隊備戰14日開打的2024年歐洲國家盃足球賽。（圖取自x.com/dfb_team_en）
德國隊備戰14日開打的2024年歐洲國家盃足球賽。（圖取自x.com/dfb_team_en）
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（中央社慕尼黑14日綜合外電報導）2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽將於14日點燃戰火，地主德國首戰對上大賽中從未進過淘汰賽的蘇格蘭，盼首戰告捷一路邁向7月14日的決賽，第4度抱回歐國盃冠軍。

法新社報導，德國在2018年、2022年世足都止步於小組賽，2020年歐國盃也僅勉強打進16強後遭淘汰，連續在3大賽事慘淡收場，新教頭納格斯曼（Julian Nagelsmann）扛起讓德國重返歐洲列強的挑戰。

德國隊去年11場比賽僅拿3勝，降低外界本就不高的期望，但在納格斯曼領軍下全隊漸入佳境，球迷也開始轉趨樂觀。

這次歐國盃是德國自2006年世足賽以來再次主辦男足重大賽事，盼在自家重現以往魔力，幫助國家隊走出低潮重拾熱情。

納格斯曼今天說：「我認為賽前，尤其像這樣的重要比賽之前，能感受到一點壓力很正常。球員們都很興奮，他們想要比賽，渴望獲得比上屆更好的成績。」

他還說希望在自家出戰「能激勵我們向前，我們要善用主場優勢」。

A組裡德國的對手除蘇格蘭還有匈牙利、瑞士，鑒於德國陣中有經驗豐富的中場組織核心克羅斯（Toni Kroos）、年輕球星維爾茨（Florian Wirtz）與穆夏拉（Jamal Musiala）等，外界看好德國可望輕鬆以A組第一之姿晉級。

儘管最近出現一連串失誤，諾伊爾（Manuel Neuer）仍是頭號門將，呂迪格（Antonio Rudiger）則為全隊增添鋼鐵般的後防。

德國隊隊長京多安（Ilkay Gundogan）曾參加過去兩屆世界盃，也是2020年歐國盃陣中一員。德國隊上屆歐國盃止步16強，京多安表示地主隊今天的首戰十分重要。

目前效力西甲巴塞隆納（Barcelona）中場的京多安說：「沒有哪場能比得上首戰。」

另據估計，將有15萬蘇格蘭球迷前往慕尼黑觀看開幕戰，他們夢想著在德國後院掀翻地主隊。這是蘇格蘭自1998年以來，第2度在重大國際賽事打進會內賽，前次正是2020年歐國盃，但在小組墊底。

蘇格蘭總教練克拉克（Steve Clarke）說：「我們知道這是一場重要比賽，但對我們來說，這是本組首戰，各隊在小組賽有3場賽事，我們知道必須做什麼才能晉級，這是我們最關心之事。」

「這將是一場艱難的比賽。我向來秉持尊重所有人，不懼任何人的心態。」

蘇格蘭在小組賽會先對上德國，然後是瑞士與匈牙利。A組的對戰組合對蘇格蘭而言相對較有機會；蘇格蘭在大型賽事中還從未打入過淘汰賽階段。

蘇格蘭隊長羅伯森（Andy Robertson）相信他的球隊有能力跨出小組賽階段，「重要的是我們要盡最大努力，如果我們做到了，我們就能創造一段歷史」。

蘇格蘭前鋒戴克（Lyndon Dykes）因膝傷缺陣，但克拉克表示隊中每個人「都是滿血且狀況正佳」。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1130614

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