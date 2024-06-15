歐國盃開踢 地主德國5比1輕取蘇格蘭笑納首勝

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（中央社慕尼黑14日綜合外電報導）2024年歐洲國家盃（Euro 2024）足球賽今天正式開踢，地主德國隊在慕尼黑的開幕戰以5比1輕取蘇格蘭。德國隊總教練納格斯曼表示，他的子弟兵明白今天的勝利只是「第一步」。

法新社報導，德國隊過去10年在大部分重大賽事表現不佳，但今天他們擊敗了蘇格蘭。納格斯曼（Julian Nagelsmann）表示「全隊明白這是第一步」。德國隊正瞄準破紀錄的第4座歐國盃冠軍。

德國隊在開場僅10分鐘就靠著費爾茨（Florian Wirtz）先馳得點，本場最佳球員穆夏拉（Jamal Musiala）在第19分鐘又進一球。

半場結束前不久，蘇格蘭的波蒂斯（Ryan Porteous）在禁區對德國隊隊長京多安（Ilkay Gundogan）做出危險犯規動作吃了紅牌離場，蘇格蘭隊減為10人。

哈斐茨（Kai Havertz）操刀罰球破網，德國隊上半場3比0領先；下半場菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）和坎恩（Emre Can）也均有建樹。

去年9月才接任德國隊總教練的納格斯曼表示，他對球隊在4比0領先時失球的反應特別滿意。他認為全隊在比賽接續進行時沒有給對手任何機會，「對球隊來說，失掉1球後如此生氣是非常好的跡象，代表他們今天有極強的求勝心」。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130615