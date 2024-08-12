中職誤判全壘打爭議 高國輝：應還我幾轟

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（中央社記者陳容琛新北12日電）中職昨晚發生全壘打爭議，讓富邦悍將球團賽後嚴正抗議，最後中職聯盟承認誤判，悍將教練高國輝今天打趣表示，「那聯盟應該還我幾支全壘打。」

悍將昨晚於主場新莊棒球場對戰味全龍，3局上龍隊在滿壘的情況下，當家重砲吉力吉撈．鞏冠敲出中外野深遠飛球，原本判決安打，不過裁判進行重播輔助判決後，改判滿貫全壘打，悍將總教練陳金鋒不滿衝出來抗議，場面相當火爆，最後陳金鋒遭到驅逐出場，悍將也以6比11吞敗。

當下中職技術委員說明，經重播輔助判決審視之後，發現球的路徑成折射狀，反彈打到後面的水泥座椅，因此改判為全壘打，而悍將球團則在賽後提出嚴正抗議，對於技術委員的決定強烈不滿，領隊林華韋甚至直言，「非常遺憾，怎麼看都沒有充分證據。」

然而，中職聯盟在今天凌晨發出聲明表示，在賽務部檢視相關畫面與會議後，認定技術室該判決有誤，並確認相關懲處，中職秘書長楊清瓏也提到，對於技術室發生的錯誤判決感到非常抱歉，已立即啟動相關檢討機制。

前往日職北海道日本火腿鬥士擔任客座二軍打擊教練，悍將教練高國輝今天出席活動接受媒體聯訪時透露，昨天比賽自己還在飛機上，但有透過影片了解爭議的原委，並打趣「聯盟應該還我幾支全壘打」，「支持球隊抗議，期望中職環境愈來愈好，現在裁判素質更加進步，未來必須避免這樣的事情，因為也會影響球賽結果。」（編輯：李亨山）1130812