洋投後勁飆優質先發 雄鷹暫擺脫下半季墊底

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（中央社記者陳容琛台北13日電）靠著洋投後勁繳出6局無失分的優質先發，台鋼雄鷹今天在主場澄清湖球場以4比1擊敗樂天桃猿，也順利擠下桃猿，暫時擺脫下半季墊底位置。

迎戰桃猿的先發投手陳克羿，雄鷹打線在2局下成功串連，王博玄敲出安打後，吳明鴻、杜家明皆擊出帶有打點的適時一擊，首棒曾子祐獲得觸身球保送，陳文杰再補上二壘安打，加上王柏融的內野滾地球掩護，雄鷹單局攻下4分，也成為此役致勝的關鍵。

扛起雄鷹先發重任的洋投後勁（Bradin Hagens）此役表現精彩，主投6局無失分，僅被敲出1支安打，還送出4次三振，近乎完美封鎖老東家的打線，同時進帳本季第5場優質先發，而且仍維持4勝0敗「不敗金身」，絲毫沒有從後援轉回先發撞牆期，並賞給桃猿4連敗，幫助雄鷹暫時擺脫下半季墊底位置。

而在去年亞洲職棒冠軍爭霸賽表現亮眼的陳克羿，今天用了生涯單場新高116球，主投6局被擊出8支安打、失4分，至今仍1勝難求、苦吞4連敗，防禦率也是較為不理想的6.85。

另一地富邦悍將在台東球場作客中信兄弟，吸引4670名觀眾入場觀戰，在洋投杰戈（Jack Labosky）繳出5.2局僅失1分、飆出7次三振的好投帶領下，加上周佳樂扛出生涯首轟，最後以7比1取勝，終止近期2連敗。（編輯：方沛清）1130813