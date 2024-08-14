李灝宇演猛打賞打擊率上3成 陳柏毓先發吞敗

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）美職老虎隊2A台灣好手李灝宇今天繳出3安猛打賞表現，本季打擊率回到3成以上；海盜隊2A台灣投手陳柏毓則是先發僅投3.2局，失掉5分吞下敗投，同場鄭宗哲打擊也沒有發揮。

老虎隊2A今天對上守護者隊2A的賽事，李灝宇先發打第2棒、擔任二壘手，1局下就敲出右半邊一壘安打；4局下雖然擊出游擊方向滾地球出局，不過6局下二壘有人時，敲出二壘安打，帶有1分打點，幫助球隊攻下第1分；8局下再敲出一壘安打。

老虎隊2A在8局下猛攻5分，最終以6比1擊敗守護者隊2A。總計李灝宇4打數敲出3支安打，包辦1打點、1得分，本季目前出賽85場、打擊率3成01，重回3成大關。

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海盜隊2A投手陳柏毓今天先發對上金鶯隊2A，開局就投出保送，再被敲出2分全壘打。最終陳柏毓僅先發投3.2局，被敲出6支安打，失掉5分吞下本季第8敗，目前防禦率4.15。同場鄭宗哲則是4打數沒有敲出安打，終場海盜隊2A以0比5落敗。

另一個層級的賽事，運動家1A投手沙子宸今天在7局下、球隊落後5分時登板後援，總計投2局被敲出2支安打，投1次保送、3次三振，沒有掉分，目前防禦率5.91，最終運動家1A以0比5不敵巨人隊1A。（編輯：張雅淨）1130814