為高雄選手喝采 市府製戴資穎、莊智淵等漫畫影片

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄14日電）高雄市政府為感謝巴黎奧運高雄選手努力拚搏，今天推出羽球世界球后戴資穎、射擊證件妹吳佳穎、桌球教父莊智淵、新生代桌球小將高承睿等漫畫影片，為他們的精彩故事喝采。

高雄市運發局今天表示，市長陳其邁感謝選手為台灣的努力，更特別準備台灣味早餐，讓高雄選手一回國就可以享受家鄉味。市府也製作漫畫式影片，呈現4名選手的心路歷程，感謝他們的付出，期待未來高雄市選手能以奧運為目標，站上世界運動頂端的殿堂。

1分鐘的黑白漫畫風格短片中，呈現了4名選手在場上的經典動作，並搭配簡短的勵志文字。

運發局表示，戴資穎是台灣首名羽球女子單打世界排名第一的選手，2016年於香港公開賽奪冠後登上女子單打世界排名第一名，更於2018年亞運奪下台灣亞運史上第一面羽球金牌。

戴資穎4度叩關奧運殿堂，首次參加2012倫敦奧運，接續參加2016里約奧運，並於2020東京奧運獲得女子單打首面銀牌，今年再戰2024巴黎奧運為最後一役，在嚴重傷勢之下仍堅持出賽，感動全台民眾。

吳佳穎這次3度參加奧運，上屆東京奧運在25公尺手槍以第5名成績刷新個人和隊史紀錄；本屆奧運再度挑戰25公尺手槍，雖然其後在快射回穩射下292分，可惜仍然無法逆轉，最終以572分止步資格賽。

運發局指出，在這場比賽的過程中，看到吳佳穎勇敢面對失敗及快速調適心情的堅韌態度，即使過程中失常，但仍勇於挑戰、堅持到最後一刻。她受訪時表示，謝謝大家這麼熱情接機，她會再接再厲繼續努力。

「台灣桌球教父」莊智淵自2004年首度參加雅典奧運，迄今第6度參加奧運，運發局表示，莊智淵可說是台灣桌球的精神指標，他從小在父母親的培育下開始打桌球，歷經多年奮戰於2002年奪得國際桌球總會巡迴賽總決賽男子單打冠軍，更於2003年12月世界排名第3。

莊智淵自2004年首次參加雅典奧運以來，印象最深刻的是2012倫敦奧運的賽事，也是他最接近奧運單打獎牌的一次，今年2024巴黎奧運參加團體賽，在賽程結束後正式畫下以選手參加奧運的句點。

新生代桌球選手「柚子同學」高承睿，巴黎奧運為人生第一次的奧運，在男子單打的賽事中，他展現初生之犢不畏虎的氣勢，且在莊智淵的坐鎮下挺進16強。

高雄市運發局進一步說明，這幾年運發局提升高雄競技運動培育體系，不僅啟動運動科學輔助訓練計畫、運動醫學、體能訓練計畫以及運動發展基金的登峰計畫，期盼未來有更多的高雄選手，為台灣創造歷史。（編輯：謝雅竹）1130814