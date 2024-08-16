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NBA公布新賽季10/22揭序幕 首日塞爾蒂克戰尼克、湖人對灰狼

2024/8/16 16:42（8/16 17:26 更新）
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美國職籃NBA新賽季將於10月22日揭開序幕，上季總冠軍波士頓塞爾蒂克將在主場迎戰紐約尼克。（路透社）
美國職籃NBA新賽季將於10月22日揭開序幕，上季總冠軍波士頓塞爾蒂克將在主場迎戰紐約尼克。（路透社）
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（中央社紐約15日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布新一季賽程，上季總冠軍波士頓塞爾蒂克將在主場迎戰紐約尼克，洛杉磯湖人則將於主場對戰明尼蘇達灰狼，由這兩場比賽為2024-25年賽季揭開序幕。

法新社報導，NBA第79個賽季共有30支球隊參賽，將於10月22日揭開序幕，明星賽（All-Star Game）預定2025年2月16日在舊金山大通中心（Chase Center）登場，季賽例行賽賽程預定2025年4月13日結束。季賽附加賽4月15日至18日舉行之後，季後賽4月19日開打，總冠軍賽預定6月5日點燃戰火。

每支球隊將打82場季賽例行賽，部分對戰組合將待「NBA盃」（NBA Cup）的比賽結果而定。NBA盃是NBA季中錦標賽，預定今年11月12日開打，12月在拉斯維加斯（Las Vegas）閉幕。

塞爾蒂克在新賽季首日開打前，將升起他們第18面NBA總冠軍錦旗，接著再與尼克對陣，這將是上季NBA季後賽東區前2名種子隊伍的對決。

NBA歷史得分王詹姆斯（LeBron James）將在湖人主場對決灰狼的比賽中，開啟追平NBA紀錄的個人第22個賽季；灰狼則是剛取得隊史第2佳成績，20年來首次參戰西區決賽。

9次入選NBA明星賽的喬治（Paul George）將在新賽季的第2天10月23日首次穿上費城76人球衣亮相，迎戰客隊密爾瓦基公鹿，喬治的老東家洛杉磯快艇將在新場館Intuit Dome對決鳳凰城太陽。

帶著新血得分後衛湯普森（Klay Thompson）上陣的上季西區冠軍達拉斯獨行俠，將於10月24日與客隊馬刺交手。湯普森當天將與上季年度最佳新秀、法國球員溫班亞馬（Victor Wembanyama）和馬刺新成員、展開生涯第20個賽季的控球後衛保羅（Chris Paul）同台較勁。

NBA為鼓勵球迷投票，在11月5日美國總統大選選舉日當天未安排任何賽程。所有30支球隊將於11月4日進行比賽。（實習編譯：張威蓁/核稿：嚴思祺）1130816

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