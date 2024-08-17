歡迎林郁婷奪金返鄉 民代發雞排、公所將辦遊行

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）慶祝拳擊國手林郁婷在奧運奪金，民主進步黨新北市議員陳乃瑜今天在新店區的廟宇，發放200份雞排分享喜悅。鶯歌區公所則將在18日上午舉辦遊行分享「新北女兒」的榮耀。

民進黨新北市議員陳乃瑜今天傍晚5時在新店區二十張福德宮，發送200份雞排，活動時間未到，現場民眾已大排長龍。

陳乃瑜透過新聞稿表示，這是慶祝台灣英雄於奧運殿堂獲得佳績，和鄉親共享榮耀時刻。尤其，「新北女兒」林郁婷更在遭遇性別霸凌後，以拳擊成功為台灣奪下拳擊賽事的首面金牌。

除奪牌選手慶賀，她也感謝所有台灣代表隊國手們在場上拚搏精神，甚至帶傷上陣，展現堅忍不拔勇氣，這就是台灣精神。

陳乃瑜表示，感謝廟方與贊助者，讓新店鄉親能在感動奪金之餘，也能享受美食。林郁婷此次在技術上遇到挑戰，在心理上更無端捲入性別霸凌事件，但都以優異技術和強大心理素質奪金，不只是新北的驕傲，更是台灣的驕傲。

另外，鶯歌區公所今天表示，為迎接「奧運拳后」林郁婷凱旋返鄉，18日將在鶯歌區舉辦遊行歡慶活動，讓鄉親分享「鶯歌之光」林郁婷的喜悅。

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鶯歌區公所表示，遊行路線18日上午10時，自公所出發，經建國路、國慶街、尖山路等區內重要道路，沿途有18個建議迎接點，並提供加油棒供民眾使用。

區長曾明華說，車隊將分別前往鶯歌工商、鶯歌國中與校友歡迎、拍照留念，預計於11時抵達鶯歌國小，舉辦「林郁婷粉絲見面會」，活動預計11時30分結束，期許郁婷能帶領台灣的拳擊運動，繼續發光發熱、再創佳績。（編輯：方沛清）1130817