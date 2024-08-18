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揮別剛轉隊壓力 郭嚴文轟關鍵3分砲助龍隊搶勝

2024/8/18 22:16
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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職味全龍隊今天利用再見暴投以7比6擊退富邦悍將，其中郭嚴文在落後4分時敲出關鍵3分砲。郭嚴文表示，雖然剛轉隊時給自己很大壓力，但現在受到學弟影響、更享受棒球。

今天在天母棒球場的賽事，龍隊在1局下率先攻下1分，5局上悍將展開反攻，二、三壘有人時張育成敲出二壘安打，帶有2分打點逆轉。龍隊的張祐嘉在5局下轟出陽春砲追平，不過6局上悍將單局灌進4分，取得6比2領先。

7局下龍隊的郭嚴文從王尉永手中轟出3分砲，僅剩1分落後；9局下劉俊緯遭到富藍戈（Enderson Franco）觸身球打退場後，郭嚴文、瑪仕革斯・俄霸律尼都敲出安打追平，最後富藍戈出現再見暴投，龍隊以7比6獲勝。

此戰郭嚴文轟出關鍵3分砲，點燃龍隊逆轉希望，9局下也有安打演出，獲選為單場MVP。賽後總教練葉君璋談到郭嚴文表示，「太棒了，他從下半季開始狀況維持得很好，有慢慢融入這個球隊了，他有這個能力，我也很信任他，希望繼續保持下去。」

郭嚴文則表示，雖然第1局送回1分，不過是在一、三壘有人時打雙殺，導致氣勢有點受影響。7局下時球隊落後4分，不過郭嚴文說：「盡量把球打高飛，至少死一個也不要雙殺，1分1分慢慢追，沒想到球飛過去，真的是剛好今天有點順風。」

郭嚴文本季目前累積3轟、生涯來到97轟，對於百轟紀錄，他說：「還是一樣身體健康比較重要，身體健康就有機會下場打擊，應該有機會。」

談到上、下半季的差別，郭嚴文則提到，因為自己是第一次轉隊，「一開始會想說人家找我來，感覺一定要有幫助，如果沒幫助到就會很沮喪、很懊惱。」不過他後來才體悟到，「就盡量融入球隊，贏球一起贏、輸球不是誰害的，跟其他學弟在一起，他們比我更享受棒球。」

近期郭嚴文剛好是場外話題人物，他被週刊爆料與樂天桃猿啦啦隊女孩籃籃戀愛緋聞，對此郭嚴文指出並不會被影響，「沒有什麼，大家都是朋友，單純一群朋友的聚會這樣。」（編輯：蕭博文）1130818

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郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會黃保羅腰部不適下二軍休息 先暫停技術訓練
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