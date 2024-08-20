本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新新併討論前夕 中信金：向金管會申請投資新光金
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

富藍戈6戰兩度救援失敗微調位置 鋒總談洋將抉擇

2024/8/20 16:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊洋將富藍戈8月6場出賽2次救援失敗，總教練陳金鋒表示，球的品質沒有之前這麼好，會稍微調動位置，至於831洋將大限抉擇原則是「誰狀況好就留誰」。

悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）近期出賽表現不穩定，4日對中信兄弟後援被詹子賢敲出再見安，18日與味全龍隊交手再見暴投，8月目前為止6場出賽，總計投4局失掉5分責失分，有1次救援成功，但有2次救援失敗、吞2敗，單月防禦率高達11.25。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，這2、3週後援投手狀況比較多，確實比較擔心，但技術上沒有出很大的問題，主要是心理層面問題比較大，要如何協助球員把信心拉回來，面對狀況怎麼調整最重要。

至於富藍戈狀況，陳金鋒表示，富藍戈球速看起來還是有發揮，但球的品質沒有之前這麼好，會考慮將他的負責局數往前挪，可能改由曾峻岳投終結者的位置。

陳金鋒提到，富藍戈到中職3年，今年被安打率比較高，主要是球質落差、對戰的熟悉度和打者能力提升，這些原因都會影響。

中職831洋將大限將至，被問起富藍戈的狀況是否會影響洋將抉擇，陳金鋒表示，洋將抉擇是目前比較困難的點，大家都很努力，但現在情形就是「誰狀況好就留誰」。（編輯：張雅淨）1130820

富藍戈
揮別剛轉隊壓力 郭嚴文轟關鍵3分砲助龍隊搶勝
陳金鋒
龍隊質疑妨礙守備 陳金鋒：右打起跑會先往場內曾峻岳18日解禁回歸好好拚 看女兒照片轉換心情
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
徐若熙6局好投率龍隊6連勝 獅隊苦吞5連敗
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：