富藍戈6戰兩度救援失敗微調位置 鋒總談洋將抉擇

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊洋將富藍戈8月6場出賽2次救援失敗，總教練陳金鋒表示，球的品質沒有之前這麼好，會稍微調動位置，至於831洋將大限抉擇原則是「誰狀況好就留誰」。

悍將終結者富藍戈（Enderson Franco）近期出賽表現不穩定，4日對中信兄弟後援被詹子賢敲出再見安，18日與味全龍隊交手再見暴投，8月目前為止6場出賽，總計投4局失掉5分責失分，有1次救援成功，但有2次救援失敗、吞2敗，單月防禦率高達11.25。

悍將總教練陳金鋒今天賽前受訪表示，這2、3週後援投手狀況比較多，確實比較擔心，但技術上沒有出很大的問題，主要是心理層面問題比較大，要如何協助球員把信心拉回來，面對狀況怎麼調整最重要。

至於富藍戈狀況，陳金鋒表示，富藍戈球速看起來還是有發揮，但球的品質沒有之前這麼好，會考慮將他的負責局數往前挪，可能改由曾峻岳投終結者的位置。

陳金鋒提到，富藍戈到中職3年，今年被安打率比較高，主要是球質落差、對戰的熟悉度和打者能力提升，這些原因都會影響。

中職831洋將大限將至，被問起富藍戈的狀況是否會影響洋將抉擇，陳金鋒表示，洋將抉擇是目前比較困難的點，大家都很努力，但現在情形就是「誰狀況好就留誰」。（編輯：張雅淨）1130820