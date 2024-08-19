施顏宗涉賭列被告 TPBL攻城獅即刻開除終止合約

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（中央社記者黎建忠台北19日電）效力於TPBL新竹御嵿攻城獅的施顏宗，傳出同樣涉入之前的SBL假球案被列為被告，攻城獅球團今天發出聲明，強調「這個案子非施顏宗效力於攻城獅期間，但秉持高標準，即刻開除終止合約。」

超級籃球聯賽（SBL）去年爆出假球案風波，涉賭球員眾多，其中效力於裕隆的柯旻豪等人也都遭起訴，中華民國籃球協會也祭出重罰，將撤銷球員資格，終身不得註冊。

沒想到，今天又傳出，目前效力於攻城獅的「阿飛」施顏宗也因涉賭被列為被告。

32歲的施顏宗，是2015年第13季SBL超級籃球聯賽的選秀狀元，2019年加入SBL璞園建築籃球隊，2021年加盟台灣職籃P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿，2022年以「租借」方式加入SBL彰化柏力力籃球隊，去年成為自由球員後加盟攻城獅。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅球團今天發出聲明表示，「施顏宗於上週遭地檢署偵訊，在訊問後以現金交保，雖查本案並非施顏宗效力攻城獅期間，然攻城獅球團秉持高道德標準，凡涉嫌違法並經檢察官諭令聲押或交保之球員，球團將依約立即終止契約，絕不寬貸，故攻城獅球團決議即刻開除施顏宗。」

攻城獅球團在此重申，球團在球員合約內皆針對賭博行為加強規範。球團將持續與法務部及刑事警察局保持密切聯繫，並加強隊職員法治教育，也盼不法情事勿枉勿縱。（編輯：李亨山）1130819

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