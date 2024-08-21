跨聯盟邀請賽後再戰亞大籃 宋昕澔：暑假還沒休息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北21日電）政大男籃今夏接連征戰佛光盃、日本舉行世界大學籃球系列賽，入選亞大籃代表隊的宋昕澔更是行程滿檔，接下來還有跨聯盟邀請賽和亞洲大學錦標賽，他也說，暑假到現在還沒休息。

去年跨聯盟籃球邀請賽政治大學男籃為唯一參賽的大學隊，不僅以全勝之姿封王，陣中後衛宋昕澔更以全方位表現獲選最有價值球員（MVP）。

今年跨聯盟邀請賽陳子威再次帶兵出征，有別於去年是帶領政大出擊，今年他執掌亞大籃代表隊兵符，而入選代表隊的宋昕澔則頂著上屆MVP光環再次參戰。

跨聯盟籃球邀請賽將於8月24日起在基隆市立體育館開打，宋昕澔接受媒體聯訪時透露，參加完佛光盃大學籃球邀請賽、日本舉行的世界大學籃球系列賽後，就投入亞大籃集訓，「暑假一開始就忙到現在，都還沒休息。」

談到去年榮獲MVP，宋昕澔表示，畢竟今年參賽身分不同，他抱持著平常心，就好好學習、做好份內工作，不去多想去年的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

跨聯盟邀請賽共8隊參賽，其中也包括菲律賓大學，這支球隊對政大球員而言也不陌生，兩度交手都以懸殊比分輸球，宋昕澔表示，印象中菲律賓大學球風相當兇悍，很期待這次對戰。

亞洲大學男子籃球錦標賽將於9月2日開打，12名正選球員以及備選2人都將參加這次跨聯盟邀請賽，而政大球員就占半數，其他球員分別來自健行科大、台灣藝術大學、國立體育大學、台灣體育運動大學。（編輯：龍柏安）1130821