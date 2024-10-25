本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒23/300
首頁 / 運動

兄弟教頭看見獅隊球員眼淚：對手勢必會全力反攻

2024/10/25 17:43（10/25 18:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中華職棒總冠軍賽第5戰25日晚間在台中洲際球場進行，中信兄弟隊力拚拋下封王彩帶。總教練平野惠一（左）指出，上一戰結束看到統一獅球員的眼淚，知道對手勢必會全力反攻，第5戰將無法輕易贏下。圖為平野惠一113年10月23日比賽時畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月25日
中華職棒總冠軍賽第5戰25日晚間在台中洲際球場進行，中信兄弟隊力拚拋下封王彩帶。總教練平野惠一（左）指出，上一戰結束看到統一獅球員的眼淚，知道對手勢必會全力反攻，第5戰將無法輕易贏下。圖為平野惠一113年10月23日比賽時畫面。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒總冠軍賽第5戰中信兄弟力拚今晚拋封王彩帶，先發打序與第4戰相同。總教練平野惠一指出，上一場結束看到統一獅隊球員的眼淚，知道對手勢必會全力反攻，今天無法輕易贏下。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽中信兄弟第4戰以6比4擊敗統一7-ELEVEn獅隊，取得3勝1敗聽牌，今天回到主場台中洲際棒球場，先發打序沒有變化，平野惠一表示，如果今天可以順利封王就太好了。

兄弟今天派出陣中最穩定的洋投德保拉（Jose De Paula）先發，被問起是否會所有洋投都牛棚待命，平野惠一僅表示，「這個沒有辦法透露。」

能夠在系列賽取得聽牌優勢的關鍵，平野惠一表示，「這可能只有棒球之神才會知道」，短期比賽很難去說誰實力好、誰實力不好，為了贏球想盡各種方式。

平野惠一也特別提到，23日賽後有看到獅隊球員留下眼淚，「今天比賽他們勢必會全力反攻，我們也清楚不會這麼輕易可以贏下這場比賽。」

兄弟先發打序1到9棒為宋晟睿守右外野，中外野手岳政華打2棒，陳俊秀3棒守一壘，陳子豪扛4棒指定打擊，三壘手王威晨打5棒，6棒為左外野手曾頌恩，7棒為游擊手江坤宇，8棒二壘打岳東華，先發投手德保拉與捕手高宇杰搭配，高宇杰打9棒。（編輯：吳協昌）1131025

#中信兄弟
#中華職棒總冠軍賽
#王威晨
#中職
#平野惠一
#岳政華
#高宇杰
#陳俊秀
#江坤宇
#宋晟睿
#岳東華
#陳子豪
#曾頌恩
#總冠軍賽
平野惠一
曾頌恩首度打台灣大賽就獲MVP 感謝教頭平野「教我打棒球」[影]中信兄弟台灣大賽奪冠辜仲諒發4千萬獎金 平野惠一帶心將續任
高宇杰
高宇杰敲再見安打 兄弟全年第1闖總冠軍賽[影]高宇杰2度敲超前安打 兄弟點亮下半季封王M12
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
周思齊挺過中職假球風波 曾被母誤解「丟周家臉」
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：