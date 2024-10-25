兄弟教頭看見獅隊球員眼淚：對手勢必會全力反攻

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（中央社記者謝靜雯台中25日電）中華職棒總冠軍賽第5戰中信兄弟力拚今晚拋封王彩帶，先發打序與第4戰相同。總教練平野惠一指出，上一場結束看到統一獅隊球員的眼淚，知道對手勢必會全力反攻，今天無法輕易贏下。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽中信兄弟第4戰以6比4擊敗統一7-ELEVEn獅隊，取得3勝1敗聽牌，今天回到主場台中洲際棒球場，先發打序沒有變化，平野惠一表示，如果今天可以順利封王就太好了。

兄弟今天派出陣中最穩定的洋投德保拉（Jose De Paula）先發，被問起是否會所有洋投都牛棚待命，平野惠一僅表示，「這個沒有辦法透露。」

能夠在系列賽取得聽牌優勢的關鍵，平野惠一表示，「這可能只有棒球之神才會知道」，短期比賽很難去說誰實力好、誰實力不好，為了贏球想盡各種方式。

平野惠一也特別提到，23日賽後有看到獅隊球員留下眼淚，「今天比賽他們勢必會全力反攻，我們也清楚不會這麼輕易可以贏下這場比賽。」

兄弟先發打序1到9棒為宋晟睿守右外野，中外野手岳政華打2棒，陳俊秀3棒守一壘，陳子豪扛4棒指定打擊，三壘手王威晨打5棒，6棒為左外野手曾頌恩，7棒為游擊手江坤宇，8棒二壘打岳東華，先發投手德保拉與捕手高宇杰搭配，高宇杰打9棒。（編輯：吳協昌）1131025