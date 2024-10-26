快腿陳晨威本季砲管升級 驚喜奪下最佳9人外野

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（中央社記者楊啟芳桃園26日電）中職樂天桃猿快腿陳晨威今年長打升級，拿下最佳9人外野手獎，他今天表示，今年外野競爭很激烈，很驚喜可以獲獎，本季自己的揮擊做得更完整，希望維持這個感覺、更進化。

中職本季最佳9人外野手獎由桃猿隊陳晨威，以及統一獅隊邱智呈、陳傑憲拿下，陳晨威本季出賽119場，484打數敲出143支安打，包含10發全壘打，打擊率2成95。陳晨威今天受訪時表示，「外野今年競爭很激烈，我的OPS（整體攻擊指數）並不是前3名，原本想說可能會擦身而過，很驚喜。」

陳晨威本季不但以30次盜壘達成盜壘王3連霸，還敲出生涯新高的10發全壘打，「砲管升級」成為話題。總結今年球季，陳晨威表示，「今年有給球迷比較多印象上的改變，變成長打型的選手，但其實我原本的目標並不是放在長打，沒有要刻意轉型。」

陳晨威說明，本來是想讓自己的揮擊做得更完整，釋放出完整力量，結果進而帶起長打能力，「有收到好的效果，希望維持這個感覺，再去微調更進步。」

陳晨威也有入選世界12強台灣隊，部分球員已在上星期於斗六開始集訓，28日將於台北大巨蛋全面展開集訓。談到這次入選12強，陳晨威指出，相較於去年世界棒球經典賽，已經不會那麼緊張，很多年輕選手都有在學生時期遇過，「可以更快了解隊友習性，已經有默契在了。」（編輯：李亨山）1131026