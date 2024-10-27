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龍隊火球男森榮鴻多次動刀 手指神經壞死確定退役

2024/10/27 14:45（10/27 15:26 更新）
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味全龍隊「火球男」森榮鴻因為多次動刀，手指神經壞死、確定退役，總教練葉君璋（圖）表示，60人保留名單持續開會討論，要先確定留多少人才決定要釋出多少球員，有些球員可能會轉任教練或職員。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
味全龍隊「火球男」森榮鴻因為多次動刀，手指神經壞死、確定退役，總教練葉君璋（圖）表示，60人保留名單持續開會討論，要先確定留多少人才決定要釋出多少球員，有些球員可能會轉任教練或職員。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年10月27日
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（中央社記者謝靜雯台北27日電）味全龍隊「火球男」森榮鴻因為多次動刀，手指神經壞死、確定退役，龍隊近期也開會討論60人保留名單，總教練葉君璋表示，釋出名單還在討論中，有些球員可能會轉任教練或職員。

味全龍隊今天在天母棒球場舉行球迷感謝祭，龍隊總教練葉君璋受訪提及，60人保留名單持續開會討論，要先確定留多少人才決定要釋出多少球員，但保留名單也有空間，有些人明年球季不打球了，像是投手森榮鴻，有些人會轉任教練或者其他職務。

現年30歲的森榮鴻具有破150公里球速，生涯3度接受韌帶置換手術（Tommy John），2019年選秀在第6輪獲得龍隊指名，直到2023年才首度在一軍出賽，但去年季後又動刀清骨刺，葉君璋表示，因為開過太多次刀，森榮鴻手指神經壞死，覺得沒有辦法了、選擇離隊。

森榮鴻在中職一軍留下3場出賽紀錄，後援投2.2局失掉1分責失分、有2次三振，防禦率3.38。

對於季後補強，領隊丁仲緯表示，今年有自由球員資格的球員，會陸續評估，是否網羅其他球隊釋出球員，要等各隊名單確定後再討論。（編輯：唐聲揚）1131027

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