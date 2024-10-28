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FIBA 3x3台北挑戰賽 巴黎隊奪冠、地主旺寶寫紀錄

2024/10/28 11:14
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（中央社記者黎建忠台北28日電）2024年FIBA 3x3台北挑戰賽經過2天在台北市立體育館的激戰後，由巴黎隊以21比14擊敗美國Princeton奪冠；而地主台北旺寶職業籃球隊雖止步4強，仍寫下賽史新猷。

FIBA 3x3台北挑戰賽於10月26、27日在台北市立體育館展開賽事，共有來自11個國家、16支勁旅角逐冠軍。

地主台北旺寶職業籃球隊在8強先以22比15擊敗擁有奧運金牌荷蘭隊成員之一霍斯特（Dimeo van der Horst）坐鎮的Utrecht隊，成功闖進4強，也締造台灣3x3籃球隊首度晉級挑戰賽等級4強的新紀錄。

儘管台北旺寶隊在4強以20比22不敵後來奪冠的巴黎隊，但陣中本土球員鄭德維表示，3x3對抗性很強，自己很喜歡較勁的感覺，越打情緒越高昂，不想輸給對方。

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拿下3x3台北挑戰賽冠軍的巴黎隊，是以獲得今年巴黎奧運銀牌成員為主體，他們在決賽面對美國Princeton，2隊在比賽前段比數緊咬，隨後巴黎隊靠著連續2顆外線拉開差距，最後由迪約克（Paul Djoko）連續2罰命中，以21比14結束比賽帶走冠軍。

巴黎隊參賽4名選手，以表現全面的蘇哈（Hugo Suhard）獲得3x3台北挑戰賽MVP，他在賽後受訪表示，「這是一場很高強度的決賽，面對很強的對手，能夠贏球很開心，感覺很棒但也很累。」（編輯：張雅淨）1131028

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FIBA3x3台北挑戰賽 巴黎奧運金銀牌好手來獻技
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