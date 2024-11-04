中信兄弟詹子賢行使自由球員權利 本季第一人

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中華職棒今天發布公告，中信兄弟30歲外野手詹子賢行使自由球員（FA）權利，為本季第一人；詹子賢屬A級自由球員，今年月薪新台幣63萬元，全額轉隊費為新台幣945萬元。

兄弟隊野手詹子賢在2016年選秀第2輪被選進，本季一軍94場出賽，總計251打數敲出64支安打，包括1發全壘打，打擊率2成55，生涯單季曾在2019年敲出最多26轟，是兄弟2021年奪下總冠軍賽會MVP。

聯盟正式公告詹子賢行使自由球員權利，根據A級自由球員補償方式，為原球團獲得該球員年度薪資總額的75%補償費、並可在新球團25人名單外指名1名球員，或者原球團獲得該球員年度薪資總額的125%補償費，詹子賢今年月薪63萬元，若選擇支付全額轉隊費為945萬元。（編輯：李亨山）1131104