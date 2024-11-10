TPBL馬建豪替補攻守俱佳 夢想家擊退國王收3連勝

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（中央社記者黎建忠台北10日電）TPBL福爾摩沙夢想家今天在主場迎戰新北國王，靠著雙洋將貝奇、霍爾曼各貢獻18分，加上板凳出發的馬建豪挹注14分，終場就以87比76收下3連勝，穩坐聯盟龍頭。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）夢想家今天在主場「背靠背」出賽卻未顯疲態，首節以20比17領先對手，半場結束更以48比34取得雙位數優勢。

作客的國王在上半場表現低迷，團隊投籃命中率僅32.6%，三分線只有12投2中，罰球更是離譜的11罰4中；易籃後雙方命中率仍舊不高，加上裁判頻頻響哨，比賽斷斷續續，最終就讓夢想家留下勝利。

替補登場的馬建豪，全場雖僅13投4中，但三分球9投3中，而且全場主要看管國王當家球星林書豪，不論在攻守上都表現出色，甚至還在第3節投進後對著防守者比出Too Small手勢。

馬建豪賽後接受轉播單位訪問時表示，滿腦子想的就是怎麼贏球，「也謝謝教練給我這個機會，去學習如何防守像林書豪這樣的頂級球員。」

球隊拿下3連勝，馬建豪開心地說：「在我這個年紀，還需要持續進步，很感謝回到台灣加入這支球隊，教練團也給我很大的發揮空間。不過我的體能還要再加強，可能防守耗掉太多體能，所以下半場進攻就比較不理想。」

夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）也盛讚子弟兵：「賽前我跟馬建豪溝通，問他願不願意接下防守林書豪這個重責，很開心他不但做到也做得很好。」

夢想家雙洋將貝奇（Lewis Beech）、霍爾曼（Aric Holman）都攻下全隊最高的18分。林書豪全場遭到重兵看守，僅14投3中，拿下7分。（編輯：張雅淨）1131110