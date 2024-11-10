本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL國王林書豪只拿7分 自責打了一場糟糕比賽

2024/11/10 17:52（11/10 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星林書豪（前右）10日在客場出戰福爾摩沙夢想家時，全場遭到嚴密看管，幾乎沒有太輕鬆的出手機會，單場僅7分入袋。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月10日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王球星林書豪（前右）10日在客場出戰福爾摩沙夢想家時，全場遭到嚴密看管，幾乎沒有太輕鬆的出手機會，單場僅7分入袋。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年11月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天作客福爾摩沙夢想家，全隊進攻大當機，最終吞敗，尤其當家球星林書豪僅7分進帳，賽後他受訪時自責說：「我打了一場糟糕的比賽。」

林書豪先發出賽打了37分鐘，不過在對方嚴密看守下，全場僅14投3中，包括6投0中的三分球，另有11籃板、7助攻。

林書豪賽後接受媒體聯訪表示，對手今天防守真的做得很好，在針對持球者的壓力上給得很大，肢體對抗強度也很高，「我就是沒給球隊應該有的幫助，打了一場很糟糕的比賽。」

林書豪特別提到馬建豪，「他全場給我很多壓力，包括運球、傳球、進攻都無法輕鬆完成，回去就是得再繼續多看一些影片，找出破解的方法。」

林書豪的弟弟林書緯攻下全場最高的21分，不過三分球也僅6投1中，罰球更是只有8罰4中，他直言，「我的表現一點都不重要，重點是球隊沒能贏球，今天全隊投籃都很不準、進攻也很爛。」

國王團隊三分球26投僅4中，命中率才15.4%，罰球同樣全隊當機，29次站上罰球線僅投進14球，命中率還不到5成。（編輯：張雅淨）1131110

#林書緯
#林書豪
#馬建豪
#新北國王
#福爾摩沙夢想家
#TPBL
林書豪
TPBL馬建豪替補攻守俱佳 夢想家擊退國王收3連勝TPBL推造星、球迷破圈 齊文駿：想打造更多林書豪
馬建豪
TPBL攻城獅痛宰雲豹 賽後替呂奇旻辦引退儀式馬建豪TPBL首戰心情沉重 相信天上父親有在看
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL馬建豪替補攻守俱佳 夢想家擊退國王收3連勝
172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：