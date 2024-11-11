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徐生明盃少棒賽23日彰化開打 呂文生率香港隊參賽

2024/11/11 19:34（11/11 20:06 更新）
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徐生明棒球發展協會11日舉行記者會，理事長、「師母」謝榮瑤（左4）宣布，今年比賽23日將在彰化火熱開打。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月11日
徐生明棒球發展協會11日舉行記者會，理事長、「師母」謝榮瑤（左4）宣布，今年比賽23日將在彰化火熱開打。（徐生明棒球發展協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月11日
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）第12屆徐生明盃少棒賽將於23日在彰化開打，本屆有4支國外球隊參賽，香港隊由「飛總」呂文生率隊，棒球教室將邀請富邦悍將12強棒球賽國手張奕出席指導球員。

徐生明棒球發展協會今天舉行記者會，理事長、「師母」謝榮瑤正式宣布今年比賽將於23日至26日在彰化熱血舉行。

徐生明盃少棒賽自第3屆起開始邀請外國球隊來台，但每屆以兩隊為原則，今年高達4隊是首次，韓國順天南山少棒去年獲得季軍，以前3名資格保留參賽機會，今年仍由外型與富邦悍將教練高國輝長得神似的總教練孟鎮國領軍。

日本由東京的城東聯盟組成聯隊參賽，城東聯盟由東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂總教練久保喜一郎領軍，城東聯盟剛取得2024美津濃秋季少棒賽東京地區的冠軍，代表參加關東選手大賽。

北砂和墨田兩隊都已成立超過40年，北砂隊曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，4度在威廉波特拿下冠軍，實力不容小覷，世界12強棒球賽球星、日本火腿隊重砲清宮幸太郎就是出身自北砂。

韓國首爾和香港隊是自費參賽，香港隊領隊呂文生是中職統一7-ELEVEn獅隊前總教練，香港隊總教練則是中信兄弟前投手教練葉明煌。

國內參賽球隊實力也很堅強，去年獲得冠、亞軍的桃園龜山、台北市東園少棒都是傳統勁旅，龜山是在徐生明少棒賽奪冠最多的隊伍，今年才剛在威廉波特少棒賽抱回亞軍，每年實力都有一定水準，將要尋求連霸及隊史在本賽事的第7冠。

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備受期待的棒球教室今年邀請到世界12強棒球賽國手張奕，統一獅退役球員、剛成立中華民國基層跑壘推廣協會的許峰賓，以及全壘打王張泰山和味全龍隊的球員，將指導小朋友投球、跑壘和打擊，跑壘訓練則是首次列入棒球教室課程。

本屆賽事喊出口號「12有夢，成就完美」，冠軍戰將於26日舉行，謝榮瑤表示，比賽是否會續辦，先把今年比賽完美辦好再看情況。（編輯：陳政偉）1131111

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