高壇名將謝敏男出版回憶錄 笑稱人生就像高爾夫

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（中央社記者黎建忠新北12日電）台灣男子高壇傳奇謝敏男今天出版回憶錄，內容敘述過去60年來高爾夫生涯的心路歷程。他表示，高爾夫就跟人生一樣，總會起起落落，但只要對自己有信心就不用太緊張。

現年84歲的謝敏男，是台灣男子高爾夫的傳奇名將，他於日治時期出生在老淡水高爾夫球場（現名為台灣高爾夫俱樂部）第13洞後方的老家，今天他也選擇在這座球場舉行新書發表會。

謝敏男在1964年的世界盃業餘高爾夫錦標賽（艾森豪盃）奪冠，2年後決定轉戰日本職業高壇，更在日本巡迴賽締造3場比賽連續領先12回合奪冠的紀錄，因此也在回憶錄的新書封面，印上「312」用來紀念。

謝敏男在接受媒體聯訪時表示，希望這本書能對台灣的高爾夫後輩有所幫助，雖然現代高爾夫的訓練方式和器材都跟以前不一樣，「但這是我60年高爾夫的奮鬥史，可以給大家參考，少走點冤枉路。」

謝敏男提到，其實人生就跟高爾夫一樣，總是會有起起落落，就算一開始吞下柏忌也不用太緊張，等到連續抓到博蒂的時候就會很開心。

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儘管已高齡84歲，謝敏男仍舊過著非常自律的生活，每週固定重量訓練2次，明天開打的富邦長春公開賽，他也同樣參賽力拚國內、外一級名將。

特別出席謝敏男回憶錄發表會的富邦集團董事長蔡明忠則是透露，「早在2002年謝敏男拿到生涯第50勝的時候，就想幫他辦50桌來慶祝一下，不過謝老師卻希望把錢省下來辦比賽，才催生出現在的富邦長春公開賽。」（編輯：龍柏安）1131112