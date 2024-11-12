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賀博獲常春藤聯盟單週最佳新秀 NCAA賽季亮麗開局

2024/11/12 13:29
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（中央社記者陳容琛台北12日電）披上哈佛大學戰袍征戰全美大學體育聯盟NCAA舞台，18歲台美混血籃球好手賀博今天獲得常春藤聯盟（Ivy League）單週最佳新秀，讓大學生涯有了亮麗的開局。

擁有1/2台灣血統的賀博（Robert Hinton）去年賽季被美媒ESPN評為「四星高中生」，甚至還被提名具指標性的「麥當勞高中全明星賽」，潛力備受期待。而他在大學階段前進NCAA一級的常春藤名校哈佛大學就讀，逐步朝著美國職籃NBA夢想前進。

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賀博上週迎來NCAA新賽季，年級僅大一的他在3場比賽皆以先發之姿上陣，稱職扮演球隊進攻發動機的角色，場均攻下24分、6籃板，尤其三分球命中率達50%，前役還在美國前總統歐巴馬（Barack Obama）面前摘下全場最高19分，如今賀博也獲得常春藤聯盟的單週最佳新秀肯定。

賀博日前接受媒體聯訪時提到，在常春藤名校康乃爾大學打球的哥哥賀丹（Adam Hinton）一直是自己從小的榜樣，並期待兩人之後同場較勁，「那種想要超越哥哥的心態，真的會想讓人拚盡全力，即使是現在，他仍是我最好的榜樣，加上他非常執著的個性，激勵著我不斷向前進步。」（編輯：龍柏安）1131112

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