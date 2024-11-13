MLB銀棒獎 阿圖維和貝茲第7度獲殊榮

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（中央社紐約12日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）今天公布銀棒獎名單，休士頓太空人二壘手阿圖維（Jose Altuve）和洛杉磯道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）都是生涯第7度獲獎。

路透社報導，大聯盟是自1980年起設立銀棒獎，由各隊教練團票選，表彰美國聯盟、國家聯盟各個位置上進攻能力最強的球員。其中有7名球員首次獲獎，並且有14支球隊至少有一名球員獲此殊榮。

現年34歲的阿圖維獲頒美聯二壘手銀棒獎。他本季出賽153場，打擊率為2成95、整體攻擊指數（OPS）為0.789、累積20轟、31支二壘安打、65分打點，還9次入選明星賽。

32歲的貝茲本季出賽116場，打擊率2成89、OPS為0.863、擊出19支全壘打、24支二壘安打、貢獻75分打點，8次入選明星賽，且連3年獲得銀棒獎。

紐約洋基賈吉（Aaron Judge）和洛杉磯道奇大谷翔平（Shohei Ohtani）本賽季都繳出相當令人驚艷的表現，被視為美聯和國聯的年度MVP大熱門。

賈吉擊出58支全壘打、144分打點、OPS為1.159，這些數據均領先全聯盟。大谷翔平成為大聯盟史上首位「50轟50盜」球員，以54支全壘打和59次盜壘締造前所未有的紀錄，同時累積130分打點，讓他成為全壘打和打點雙冠王。

這是賈吉第4次獲得銀棒獎，大谷則是第3次獲獎。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131113