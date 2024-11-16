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林維恩少棒初見蕭齊以為是女生 美日職各自拚有約定

2024/11/16 12:37
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（中央社記者謝靜雯台北16日電）旅美投手林維恩昨天現身好友蕭齊加盟日職記者會，林維恩透露少棒初見蕭齊以為是女生，特別跑去確認，去年U18培訓隊建立好交情，兩人未來在美職、日職各自打拚，相約頂峰相見。

畢業於穀保家商身高197公分的投手蕭齊加盟日職樂天金鷲隊，昨天球團在台灣替蕭齊舉行加盟記者會，除了家人、業餘時期的教練到場外，還有好兄弟、旅美奧克蘭運動家隊投手林維恩現身送祝福。

林維恩和蕭齊在少棒時期就遇過，林維恩回憶，當時桃園和台中球隊有舉辦交流賽，那是首次對蕭齊有印象，少棒時期的蕭齊留著一頭長髮、造型吸睛。

林維恩笑說，蕭齊長頭髮、又長得蠻秀氣的，一開始看到以為是女生，「印象中蕭齊當時球速就約110公里了，想說竟然有女生可以投這麼快、比我還快」，因此特別跑去問，也開始注意到蕭齊。

兩人高中分屬穀保家商和平鎮高中，真正開始變熟是去年U18世界盃棒球賽培訓隊集訓，林維恩表示，兩人算是互相欣賞，也在那段時間建立深厚友誼、以兄弟相稱。

林維恩畢業後早一步確定加盟美職奧克蘭運動家隊，蕭齊則加盟日職樂天金鷲隊，林維恩為了蕭齊加盟記者會，前一天還特別先去租了西裝。林維恩表示，知道蕭齊確定旅外消息很開心，無論美職、日職都替他開心，兩人在各自的地方努力，相約頂峰相見，喊話：「我在美國等你。」

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林維恩先前有赴美職運動家隊基地訓練，也有參加隊內練習賽，他表示出國受到很多震撼，隊內賽隊友擊球初速超快，笑說：「第一次聽到球『咻』從頭頂飛過」，訓練方面看到隊友重量訓練都做很重，都需要想辦法跟上。

至於技術面，林維恩表示，教練團說他投球動作很好、穩定性不錯，不太會動，他則希望再增重、強化身體素質，預計明年1月農曆年前返美訓練，第一個完整賽事，希望做足準備。（編輯：李亨山）1131116

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