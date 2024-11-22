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12強複賽》江坤宇岳東華安打單局灌5分 台灣8比2領先美國
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12強台灣長打串聯、潘傑楷開轟 5局打完3比2領先美國

2024/11/22 13:07（11/22 13:16 更新）
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世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第5棒潘傑楷（中）5局上擊出陽春砲，為台灣再添1分，圖為潘傑楷奔回休息區時與隊友擊掌擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第5棒潘傑楷（中）5局上擊出陽春砲，為台灣再添1分，圖為潘傑楷奔回休息區時與隊友擊掌擁抱致意。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
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（中央社記者楊啟芳東京22日電）世界12強棒球賽複賽台美大戰，雖然台灣隊在前3局雖然留下6個殘壘，不過4局上靠著林家正、張政禹、陳晨威敲長打攻下2分；5局上潘傑楷開轟，5局中場台灣隊3比2領先。

前3局台灣隊都有攻勢，1局上一度一、三壘有人，2局上攻占二、三壘，3局上更是有滿壘機會，不過都沒辦法攻下分數，留下6個殘壘。

到了4局上終於有分數進帳，林家正、張政禹接連敲出二壘安打，攻下1分破蛋，突破複賽連續12局無得分，接著陳晨威更是敲出三壘安打再添1分。

台灣隊此戰先發投手陳柏清雖控球有些不穩，但都順利化解危機，總計用37球有17顆好球，投2局沒有被敲出安打，投3次保送、2次三振，無失分。3局下江國豪接替登板，雖然三壘手張政禹出現傳球失誤，加上2次保送，一度遇到滿壘危機，不過最後江國豪飆出三振化解。

4局下台灣隊2比0領先時，江國豪被敲出2支安打，留下無人出局、二三壘有人危機退場，王志煊登板先讓對方擊出高飛犧牲打掉1分，再讓下一棒擊出游擊方向滾地球，游擊手江坤宇將球傳向三壘、跑者出局，接著莊昕諺再登板，讓打者擊出滾地球，三壘手張政禹演出美技守備，成功壓低失分。

到了5局上，潘傑楷更是一棒轟出中外野方向陽春全壘打，替台灣隊再添1分。不過5局下美國隊第5棒湯瑪斯（Colby Thomas）也從莊昕諺手中敲陽春砲，到第5局為止台灣隊暫時以3比2領先美國隊。（編輯：龍柏安）1131122

世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊陳晨威4局上擊出右外野方向三壘安打，美國隊外野手在全壘打牆前跳起來沒有接到。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊陳晨威4局上擊出右外野方向三壘安打，美國隊外野手在全壘打牆前跳起來沒有接到。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第9棒張政禹（圖）4局上敲出右外野方向二壘安打，台灣隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
世界12強棒球賽複賽台灣隊22日在東京巨蛋與美國隊交手，台灣隊第9棒張政禹（圖）4局上敲出右外野方向二壘安打，台灣隊先馳得點。中央社記者鄭清元攝 113年11月22日
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12強賽潘傑楷陽春砲 5局上台灣3比1領先美國
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