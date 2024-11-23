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高中鋁棒聯賽石主恩好投 穀保勝高苑奪隊史第4冠

2024/11/23 15:00（11/23 15:41 更新）
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113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰23日穀保家商與高苑工商交手，穀保終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠。圖為穀保球員開心慶祝畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月23日
113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰23日穀保家商與高苑工商交手，穀保終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠。圖為穀保球員開心慶祝畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年11月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）高中鋁棒聯賽今天由穀保家商與高苑工商爭冠，穀保石主恩先發5局失1分好投，杜翊澤2安3打點，終場以8比1、5局搶勝，奪下隊史第4冠；季軍戰壽山高中以3比1擊敗台南海事。

113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）冠軍戰穀保家商今天與高苑工商交手，穀保先發投手石主恩開賽首局稍微有狀況，2人出局後因為盜壘、被敲安打先掉1分，但及時回穩、沒有多掉分數，2到5局雖然有讓打者靠著保送上壘，但沒讓對手延續攻勢。

穀保前2局沒有得分，3局下靠著杜翊澤適時安打送回追平分，4局下再起攻勢，黃世堯安打、犧牲觸擊、觸身球保送、暴投攻占二、三壘，2人出局後陳耀杰適時安打、一棒2分幫助球隊超前比數，胡辰睿安打添分，再靠著失誤、杜翊澤三壘打再添2分保險分。

穀保5局下再起攻勢，靠著接連四壞保送、暴投、陳耀杰二壘打再添1分，接著靠暴投跑回團隊第8分、順利搶下勝利。

穀保家商繼107學年度後再度奪下鋁棒聯賽冠軍、為隊史第4冠；穀保冠軍戰先發投手石主恩投5局被敲出2支安打，投出3次三振、2次保送，失掉1分責失分，奪下勝投、獲選賽會MVP。

季軍戰由壽山高中與台南海事交手，兩隊5局打完1比1僵持不下，壽山6局下抓準對方守備有狀況，靠著失誤、犧牲觸擊、黃啟恩安打先送回超前分，再靠著失誤、高飛犧牲打多跑回1分保險分。

壽山後援投手林芫毅投4.1局失掉1分責失分，替球隊守住勝利，率隊以3比1搶勝，奪下隊史最佳季軍成績。（編輯：李亨山）1131123

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